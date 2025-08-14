Policiaca Saltillo Torreón Agresiones Policiaca Narcomenudeo

Saltillo

Detienen a joven por robo de motos; tenía múltiples detenciones previas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a un hombre por ser probable responsable del robo de dos motos deportivas, mismo que cuenta con varias detenciones por el mismo motivo al sur de Saltillo.

Fue el Agrupamiento contra el Robo de Vehículos, quien recibió los reportes de robo de estas unidades al de la ciudad, por lo que comenzó la búsqueda de los vehículos, así como del sujeto que realizó el acto delictivo.

Luego de investigar los hechos, los elementos pertenecientes a este agrupamiento detuvieron a José “N”, de 19 años de edad, además de asegurar las dos motocicletas de las marcas DINAMO Y Suzuki.

Cabe destacar que José “N” resulto positivo a la sustancia tóxica denominada cristal y a la marihuana; por lo que quedó a disposición del Ministerio Público quien habrá de definir en las próximas horas su situación legal.


               
               


               

               
               

               
               
               
