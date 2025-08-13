Detienen a hombre por robo de tráiler, además de dañar vehículos y arrollar a un oficial

Este miércoles se llevó a cabo la detención de un sujeto el cual conducía un tráiler con reporte y el cual además, durante la madrugada, protagonizó una persecución donde además de impactar varios vehículos y patrullas, atropelló a un oficial.

Se trata de Brayan de Jesús ‘’N’’, señalado como probable conductor del tráiler reportado como robado, del cual se logró su detención y aseguramiento de la unidad, luego de una investigación en la zona, además de revisar cámaras de vigilancia en las colonias Mirasierra y Loma Linda.

Fue durante la madrugada que los elementos preventivos y de tránsito de la Policía Municipal, recibieron un reporte del 911 en el que se informaba del robo de un tráiler en una tienda de conveniencia ubicada sobre la carretera Federal 57, a la altura de Los Chorros.

Aunado a lo anterior, el tráiler se encontraba por el bulevar Fundadores, a la altura de Mi Plaza Mirasierra, según indicaba el GPS de la unidad.

Una vez que los uniformados observaron al tráiler, le dieron seguimiento hasta la colonia Loma Linda, sin embargo el sujeto en su intento de huir, dañó vehículos y atropelló a un elemento policiaco.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el elemento policial se encuentra estable y fuera de peligro, en la actualidad se encuentra en una clínica privada al norte de Saltillo, para su completa recuperación.