Policiaca Detenidos Suicidios Policiaca Robos Accidentes viales

Detenidos

Detienen a hombre por robo de tráiler, además de dañar vehículos y arrollar a un oficial

Detienen a hombre por robo de tráiler, además de dañar vehículos y arrollar a un oficial

Detienen a hombre por robo de tráiler, además de dañar vehículos y arrollar a un oficial

ISABEL AMPUDIA

Este miércoles se llevó a cabo la detención de un sujeto el cual conducía un tráiler con reporte y el cual además, durante la madrugada, protagonizó una persecución donde además de impactar varios vehículos y patrullas, atropelló a un oficial.

Se trata de Brayan de Jesús ‘’N’’, señalado como probable conductor del tráiler reportado como robado, del cual se logró su detención y aseguramiento de la unidad, luego de una investigación en la zona, además de revisar cámaras de vigilancia en las colonias Mirasierra y Loma Linda.

Fue durante la madrugada que los elementos preventivos y de tránsito de la Policía Municipal, recibieron un reporte del 911 en el que se informaba del robo de un tráiler en una tienda de conveniencia ubicada sobre la carretera Federal 57, a la altura de Los Chorros.

Aunado a lo anterior, el tráiler se encontraba por el bulevar Fundadores, a la altura de Mi Plaza Mirasierra, según indicaba el GPS de la unidad.

Una vez que los uniformados observaron al tráiler, le dieron seguimiento hasta la colonia Loma Linda, sin embargo el sujeto en su intento de huir, dañó vehículos y atropelló a un elemento policiaco.


De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el elemento policial se encuentra estable y fuera de peligro, en la actualidad se encuentra en una clínica privada al norte de Saltillo, para su completa recuperación.








               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Detenidos Robo Tráiler

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a hombre por robo de tráiler, además de dañar vehículos y arrollar a un oficial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406224

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx