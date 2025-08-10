Detienen a dos varones y una mujer con cristal en Gómez Palacio

La Policía Estatal de Durango realizó la detención de tres presuntos narcomenudistas en la Región Laguna, dos varones y una mujer.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los hechos se registraron el pasado sábado sobre la calle Luis Vielmas de la colonia San Ignacio de la ciudad de Gómez Palacio.

Dichas personas fueron sorprendidas por los agentes que realizaban recorridos de protección y vigilancia dentro del “Operativo Dragón” .

La femenina fue identificada como Rosario “V” de 32 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la ciudad de Lerdo, a quien se le aseguraron cinco bolsas pequeñas que en su interior contenían una substancia granulada con las características del cristal.

Los dos sujetos responden a los nombres de Alejandro “L” de 28 años de edad y Edgar Efraín “L” de 25 años, quienes dijeron ser originarios de Gómez Palacio y a quienes se les incautaron seis y siete envoltorios con el narcótico en mención respectivamente.

Los tres detenidos llevaban consigo dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de las drogas.

Posteriormente se procedió a su traslado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.