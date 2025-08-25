Detienen a dos sujetos por amenazas, cohecho y posesión de droga en Torreón

La tarde de este domingo, elementos del Grupo de Reacción Torreón detuvieron a dos hombres en la colonia Francisco Villa Poniente, luego de ser sorprendidos en distintas conductas delictivas.

El operativo ocurrió sobre la calzada Río Nazas, entre el Puente Plateado y el Carlos Herrera, donde los agentes detectaron un vehículo gris que circulaba a exceso de velocidad. Al marcarle el alto, el conductor, identificado como Francisco Javier “N”, de 29 años, reaccionó con amenazas y golpes hacia los oficiales, por lo que fue asegurado.

En el lugar también fue detenido su acompañante, Adrián Israel “N”, de 24 años, quien intentó impedir la detención agrediendo a los policías.

Durante la revisión del vehículo, un sedán MG color gris con placas de Durango, se localizaron dos bolsas con droga con las características del cristal. Además, los sujetos ofrecieron 48 mil pesos en efectivo a los oficiales para evitar su arresto, incurriendo en el delito de cohecho.

Los detenidos, junto con la droga y el vehículo, fueron trasladados ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.