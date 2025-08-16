Detienen a dos personas por intentar robar en tienda Zara de Torreón

Durante la tarde de este viernes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón lograron la detención de dos personas en distintos momentos, tras ser sorprendidas en el interior de la tienda departamental Zara, ubicada dentro del complejo comercial Plaza Galerías, cuando intentaban sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

El primer incidente se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando personal de seguridad privada detectó a un hombre que, tras colocarse una prenda tipo polo con un valor aproximado de 700 pesos, intentó abandonar el área de cajas sin liquidar el monto. Al percatarse de la situación, los guardias procedieron a retenerlo y solicitaron la presencia de los agentes preventivos, quienes lo aseguraron y trasladaron ante la autoridad correspondiente, junto con la prenda recuperada.

Apenas una hora más tarde, en el mismo establecimiento, se registró un segundo hecho cuando una mujer de 26 años intentó salir con una blusa de encaje negra con un valor estimado en 560 pesos, sin haber cubierto el pago en cajas. Nuevamente, el personal de seguridad privada intervino y notificó a la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron de inmediato y realizaron el aseguramiento de la señalada, procediendo a presentarla junto con la prenda ante el Ministerio Público del fuero común.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad investigadora, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas por la probable comisión del delito de robo a comercio.