Policiaca Policiaca accidentes viales Narcomenudeo ROBOS HOMICIDIOS

Policiaca

Detienen a dos personas por intentar robar en tienda Zara de Torreón

En menos de una hora, un hombre y una mujer fueron sorprendidos intentando sacar prendas sin pagar; ambos quedaron a disposición del Ministerio Público

Detienen a dos personas por intentar robar en tienda Zara de Torreón

Detienen a dos personas por intentar robar en tienda Zara de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Durante la tarde de este viernes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón lograron la detención de dos personas en distintos momentos, tras ser sorprendidas en el interior de la tienda departamental Zara, ubicada dentro del complejo comercial Plaza Galerías, cuando intentaban sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

El primer incidente se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando personal de seguridad privada detectó a un hombre que, tras colocarse una prenda tipo polo con un valor aproximado de 700 pesos, intentó abandonar el área de cajas sin liquidar el monto. Al percatarse de la situación, los guardias procedieron a retenerlo y solicitaron la presencia de los agentes preventivos, quienes lo aseguraron y trasladaron ante la autoridad correspondiente, junto con la prenda recuperada.

Apenas una hora más tarde, en el mismo establecimiento, se registró un segundo hecho cuando una mujer de 26 años intentó salir con una blusa de encaje negra con un valor estimado en 560 pesos, sin haber cubierto el pago en cajas. Nuevamente, el personal de seguridad privada intervino y notificó a la Policía Municipal, cuyos elementos acudieron de inmediato y realizaron el aseguramiento de la señalada, procediendo a presentarla junto con la prenda ante el Ministerio Público del fuero común.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad investigadora, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas por la probable comisión del delito de robo a comercio.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: seguridad Policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a dos personas por intentar robar en tienda Zara de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406967

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx