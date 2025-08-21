Policiaca accidentes viales Fallecimientos Detenidos Policiaca Saltillo

Narcomenudeo

Detienen a dos con cristal en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

Detienen a dos con cristal en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

Detienen a dos con cristal en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

El pasado miércoles fueron detenidos dos sujetos con múltiples dosis de la droga conocida como cristal en la ciudad de Gómez Palacio, serán puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de narcomenudeo.

Dichos aseguramientos estuvieron a cargo de los elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, durante los operativos conjuntos con otras corporaciones que forman parte del Mando Especial de la Laguna.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Bravo y Simón Bolívar de la colonia Nuevo Refugio.

Se informó que los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a dos individuos que al percatarse de la presencia de las unidades oficiales intentaron huir, pero se les dio alcance metros adelante.

Uno de los sujetos se identificó como Cristian “N” de 28 años de edad, a quien al realizarle una inspección corporal le fueron localizadas siete bolsas pequeñas de celofán con estampado verde que en su interior contenían una substancia granulada con las características del cristal.


El otro masculino responde al nombre de Jairo “N” de 30 años de edad, al cual se le aseguraron seis envoltorios con la misma substancia.


Ambos llevaban consigo una cantidad mínima de dinero en efectivo presuntamente producto de las ventas del enervante.


Por lo anterior, los individuos y la droga fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


En las próximas horas serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para la investigación correspondiente.


Se informó que los narcóticos permanecerán bajo el resguardo de la instancia en mención, para posteriormente proceder a su destrucción.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcomenudeo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a dos con cristal en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408158

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx