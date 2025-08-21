Detienen a dos con cristal en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

El pasado miércoles fueron detenidos dos sujetos con múltiples dosis de la droga conocida como cristal en la ciudad de Gómez Palacio, serán puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de narcomenudeo.

Dichos aseguramientos estuvieron a cargo de los elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano, durante los operativos conjuntos con otras corporaciones que forman parte del Mando Especial de la Laguna.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Bravo y Simón Bolívar de la colonia Nuevo Refugio.

Se informó que los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a dos individuos que al percatarse de la presencia de las unidades oficiales intentaron huir, pero se les dio alcance metros adelante.

Uno de los sujetos se identificó como Cristian “N” de 28 años de edad, a quien al realizarle una inspección corporal le fueron localizadas siete bolsas pequeñas de celofán con estampado verde que en su interior contenían una substancia granulada con las características del cristal.

El otro masculino responde al nombre de Jairo “N” de 30 años de edad, al cual se le aseguraron seis envoltorios con la misma substancia.

Ambos llevaban consigo una cantidad mínima de dinero en efectivo presuntamente producto de las ventas del enervante.

Por lo anterior, los individuos y la droga fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

En las próximas horas serán puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), para la investigación correspondiente.

Se informó que los narcóticos permanecerán bajo el resguardo de la instancia en mención, para posteriormente proceder a su destrucción.