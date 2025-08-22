Policiaca Detenidos Saltillo Seguridad Pública Fallecimientos accidentes viales

Detienen a 'Beto Caguamas' tras cateo en Saltillo

Vendía cerveza clandestina desde hace varios años

Saltillo.

Saltillo.

EL SIGLO

La madrugada de este viernes luego de un cateo fue detenido “Beto Caguamas”, uno de los principales vendedores de cerveza clandestina desde hace varios años en Saltillo.

Dicho cateo se llevó a cabo en el domicilio ubicado sobre la calle Benemérito de las Américas en la colonia Benito Juarez, a la altura del bulevar Felipe J Mery, en el cual participaron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

En lugar, fue detenido Alberto alias “Beto Caguamas” de 54 años de edad; además de asegurar 670 latas con cerveza de diferentes marcas.

No obstante, luego del cateo, familiares e hijas del asegurado intentaron evitar su detención, por lo que agredieron y amenazaron a los oficiales en el lugar.

Tras hechos, elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención de Ruby y Erika de 23 y 26 años de edad respectivamente por el delito lesiones; mientras que Mary de 21 años de edad por el delito de amenazas.


