Detienen a asiático por presunta corrupción de menores

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada de las Mujeres y la Niñez, confirmó la detención de un ciudadano japonés identificado como Matsui “N”, quien fue arrestado el pasado 14 de julio en el municipio de Saltillo por su presunta participación en delitos contra una menor de edad.

De acuerdo con la información oficial, al detenido se le imputan los delitos de corrupción de menores, que contempla una pena de 2 a 4 años de prisión, así como el delito de estupro, cuya sanción va de 7 meses a 5 años de cárcel, según el marco legal vigente.

La investigación inició a partir de un reporte emitido por personal de un establecimiento hotelero, ubicado sobre el bulevar Galerías, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un adulto en compañía de una menor que se encontraba en aparente estado de intoxicación.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al lugar y detuvieron al hombre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, trasladado primero a celdas municipales y posteriormente al Centro Penitenciario Varonil; su domicilio fue registrado en el mismo hotel donde ocurrieron los hechos.

La menor, una adolescente de aproximadamente 17 años, fue canalizada a un hospital para recibir atención médica conforme a los protocolos de protección a víctimas. Actualmente se encuentra bajo el resguardo de la Fiscalía Especializada de las Mujeres y la Niñez.

Las autoridades precisaron que, hasta este momento, no se investiga al imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad ni trata de personas, ya que la línea de investigación indica que no hubo retención forzada de la menor; sin embargo, la carpeta de investigación sigue abierta y no se descartan nuevas líneas, incluyendo la posibilidad de que existan indicios vinculados a trata de personas.

La Fiscalía también informó que se dará aviso al Consulado de Corea, presuntamente correspondiente al país de origen del imputado, para que intervenga en el proceso y se garanticen los derechos consulares del detenido extranjero, conforme a tratados internacionales.