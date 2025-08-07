Detienen a 10 durante Operativo Dragón en Gómez Palacio

Policiaca accidentes viales Fallecimientos Policiaca Incendios Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Un total de 10 personas fueron detenidas el pasado fin de semana dentro del “Operativo Dragón” en la ciudad de Gómez Palacio, según informó el titular de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana Luis Alberto Duarte Velázquez.

Los principales motivos fueron por alterar el orden público y consumir substancias prohibidas en la calle.

Los aseguramientos se realizaron en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública de Durango, a través de la Policía Estatal.

Los ciudadanos detenidos fueron remitidos en su mayoría a las celdas del Juzgado Cívico Municipal, ya que se trata de faltas administrativas.

Para recuperar su libertad debieron cumplir las horas de arresto estipuladas en cada uno de los casos o en su defecto el pago de la multa correspondiente.


También se inspeccionaron un total de 24 vehículos y se llevaron a cabo revisiones a 25 personas, a través del sistema Plataforma México.


Las corporaciones participantes han recorrido casi la totalidad de los asentamientos y colonias del área rural y urbana de la ciudad de Gómez Palacio.


Dicho proyecto arrancó en la cabecera municipal del estado y posteriormente se replicó en otras ciudades, entre ellas Gómez Palacio.


El principal objetivo es reducir los índices delictivos correspondientes al fuero común, combatir el pandillerismo y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía.


Dichas acciones son permanentes y se realizan principalmente los finales de semana en las zonas detectadas como conflictivas de la ciudad.






               
               


               

               
               

               
               
               
