Detectan ‘contrabando’ de comida chatarra en escuelas de La Laguna

Si bien se avanzó en la eliminación de la comida chatarra en las escuelas públicas de nivel básico, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango, detectó en el pasado ciclo escolar un “contrabando” de productos ultraprocesados, que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas y sodio, además de aditivos como saborizantes, colorantes y conservadores.

El titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León, dijo que se identificó a niños y niñas, sobre todo de educación primaria, que ingresaron a los planteles educativos con galletas, frituras y dulces, productos que incluso comercializaron entre sus mismos compañeros.

“El problema no está en las tienditas, el problema está en las familias, hemos batallado mucho, sí hemos avanzado, pero hemos detectado un contrabando de meter galletas, papas fritas en las mochilas y se las venden entre ellos, son tremendos”, comentó.

El funcionario recordó que el protocolo “Mochila Segura” no plantea el decomiso de alimentos y bebidas sino que solo considera objetos punzocortantes, armas de fuego, drogas, o sustancias tóxicas, aerosoles, plumones de tinta indeleble y/o revistas de cualquier índole que puedan causar daño o que atenten contra la salud física o moral de la comunidad estudiantil.

El subsecretario comentó que ante esta situación, están tratando de concientizar a los padres, madres de familia y tutores sobre la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal “Vive saludable, vive feliz”, que busca contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables.

Además de tratar que en las tienditas escolares se preparen, distribuyan y vendan alimentos y bebidas saludables que resulten atractivos para la comunidad estudiantil; inclusive y ante la situación económica, Adame de León aseguró que se han dado facilidades a los concesionarios en términos de disminuir al 50 por ciento las cuotas que pagan, o bien, suspender por un periodo de tiempo el cobro de las mismas. “Es un tema de la sociedad, es más fácil hacer un planteamiento que llevarlo a la realidad”, apuntó.

ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES

Esta semana, durante la conferencia de prensa “La mañanera del pueblo”, el titular de la SEP,Mario Delgado Carrillo, resaltó que la oferta de alternativas de alimentación al interior de las escuelas cambió positivamente, por lo que las y los estudiantes, ahora tienen acceso cotidiano a alimentos saludables. Una encuesta realizada por la SEP indica que el 86 por ciento de 88 mil 478 planteles de Educación Básica yMedia Superior señalaron que ya no se vende comida chatarra.

Se reveló que el 64 por ciento de las autoridades escolares supervisan de manera regular el cumplimiento de los lineamientos que prohíben alimentos chatarra ;y el 70 por ciento del personal que prepara, distribuye y vende alimentos escolares ha recibido capacitación o certificación.

Finalmente, destacó que el 86 por ciento de las escuelas reportaron que no se venden alimentos ni bebidas con sellos de advertencia en sus empaques, ni siquiera un solo día, y que tampoco se preparan en las cooperativas alimentos con ingredientes que los incluyan.

“En el 86 por ciento contestan que ya no hay comida chatarra, ni un solo día”, concluyó.