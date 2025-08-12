Destapan sobornos a Pemex

Torreón Cruz Roja Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

De ser declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de 5 años de prisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ayer a dos mexicanos por haber sobornado a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de su filial Pemex Exploración y Producción (PEP).

Los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano residente legal en Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, también mexicano, residente permanente en Spring, Texas.

Se les acusa de "haber sobornado a funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación para asegurarse contratos lucrativos por valor de millones de dólares y otras ventajas", declaró el fiscal general adjunto en funciones Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

"Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para su beneficio personal y en detrimento del mercado justo", añadió.

De acuerdo con los documentos judiciales, Rovirosa y Ávila "junto a otras personas, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP con el fin de obtener y mantener negocios de Pemex y PEP para empresas asociadas con Rovirosa", indica el comunicado.


Entre 2019 y 2021, los dos mexicanos y sus cómplices "presuntamente ofrecieron y pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, entre ellos de Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que dichos funcionarios tomaran determinadas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios" con ambas empresas.


Gracias a esos sobornos, añade el comunicado, "las empresas asociadas con Rovirosa" lograron obtener "contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según los documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos".


Por lo anterior, Rovirosa y Ávila fueron acusados, cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la misma.


En caso de ser declarados culpables, enfrentarían una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Rovirosa fue detenido y este lunes fue procesado. Ávila, detalla el comunicado, está fugitivo.


En tanto, en San Francisco de Campeche, personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR) cateó la madrugada del lunes un predio en la zona exclusiva Lomas del Castillo, propiedad del excandidato panista al gobierno de Campeche y empresario, Mario "Á" y/o M.Á.L.


La diligencia fue realizada por personal de la FGR que llegó de la CDMX y que fue auxiliado por elementos de la Guardia Nacional y de la fiscalía estatal.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx