Destaca subsecretario de Durango recursos para obras hídricas en La Laguna

El subsecretario de Gobierno del Estado de Durango, Raúl Meraz Ramírez, destacó como positiva la inversión, dentro del presupuesto "base cero" de las obras hídricas en La Laguna.

"El gobernador hace una revisión profunda de todos los programas de gobierno de cada una de las secretarías a inicios de cada año, y lo ha dicho, esta administración inicia cada ejercicio fiscal anual con presupuesto base cero, esto quiere decir que no se dan por hecho los programas de gobierno de cada Secretaría, sino que se hace una revisión minuciosa. A partir del inicio de año, se revisan los programas para ponderar por orden de prioridad los que tengan mayor rentabilidad social, es decir, mayor número de beneficiarios", explicó Meraz.

Señaló que la finalidad es que con el menor presupuesto, se pueda llegar a mayor número de beneficiarios y en ese sentido destacó la inversión hecha por el gobierno del Estado de Durango, de forma conjunta con los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en agua potable y alcantarillado en el 2024.

"Con mezcla de recursos, se han hecho en 2024 adecuaciones y mejoramiento de pozos, como es el caso del corredor Villa Juárez, en el caso de Lerdo. También el de Nazareno y esto garantiza a este valle, que no entra en el proyecto de Agua Saludable, que esté garantizado el servicio de forma permanente y no solo Nazareno, sino que también se atenderán otras comunidades como Pancho Villa, Nazareno de Abajo y La Campana. Son obras que no se ven, pero son necesarias", destacó Meraz.

Estas comunidades eran atendidas con pipas proporcionadas por el ayuntamiento de Lerdo desde que se abatió la noria y esto representaba un gasto de 800 mil pesos al mes para Lerdo, para poder llevar agua a estas zonas.

Este pozo, con un aforo de 40 litros de agua por segundo, beneficia directamente a 11 mil 500 familias, siendo una obra que costó casi 16 millones de pesos y se ejecutó con recursos estatales y municipales, es decir, de manera conjunta.

En el caso de Gómez Palacio, el nuevo pozo de Dinamita costó 23 millones de pesos, en beneficio de 22 mil habitantes del medio rural del municipio y también se ejecutó con mezcla de recursos estatales y municipales. Beneficia directamente a 36 comunidades. Tiene un aforo de 90 litros por segundo.