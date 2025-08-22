Gómez Palacio y Lerdo Congreso de Durango Extorsiones Gómez Palacio Lerdo Elecciones Durango

Destaca Rocío Rebollo, diputada local de Durango, expansión de empresas en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La diputada local priísta y presidenta de la Comisión Permanente en el Gobierno de Durango, Rocío Rebollo Mendoza, señaló que en medio de la incertidumbre económica mundial, Durango ha demostrado que con visión estratégica, liderazgo y trabajo permanente se pueden transformar los retos en oportunidades, lo que ha convertido a la entidad en líder nacional en atracción de inversiones, afirmó.

La presidenta de la Comisión Permanente explicó que factores internacionales como los conflictos bélicos en distintas regiones del mundo, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y la creciente participación de economías asiáticas han generado un entorno de inestabilidad económica global, por lo ante esta realidad, México debe fortalecer su diplomacia económica y proteger los intereses nacionales con mayor firmeza.

En contraste con este panorama, la legisladora priista resaltó que Durango se ha colocado a la vanguardia gracias al fenómeno del nearshoring y a las políticas de atracción de inversión implementadas dentro del marco del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

“El eje estratégico de un Durango competitivo, próspero y de oportunidades hoy comienza a dar frutos visibles para las familias”, afirmó.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Rebollo Mendoza hizo referencia a la reciente expansión de la empresa coreana KyungShin en Gómez Palacio, con una inversión de 50 millones de dólares que generará mil empleos directos y hasta 2 mil indirectos, fortaleciendo el dinamismo económico de La Laguna.


Asimismo, subrayó que, de acuerdo con un estudio de El Financiero, durante el primer semestre de 2025 Durango ocupa el primer lugar nacional en anuncios de inversión privada, con 3 mil 700 millones de dólares, superando incluso a estados tradicionalmente líderes como Nuevo León y Jalisco.


La legisladora también destacó que, paralelamente a la atracción de inversiones, se están desarrollando programas de capacitación para fortalecer la mano de obra local y reducir el desempleo. Prueba de ello es que, según cifras del INEGI, en la primera mitad del año la tasa de desocupación se redujo de 4.1 por ciento a 3 por ciento.


La legisladora destacó las gestiones estatales realizadas a nivel nacional e internacional y refrendó su compromiso, desde el Congreso, de seguir respaldando todas las políticas públicas que fortalezcan la competitividad y el bienestar de Durango.


               
               


               

               
               

               
               
               
