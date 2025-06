Destaca Alcalde de Lerdo acciones de su gobierno para abasto de agua potable

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, destacó que en los seis años de su administración ha sido prioridad realizar acciones para combatir el desabasto de agua potable y que los resultados se pueden ver al comparar la situación que se vive en Lerdo con la que se vive en otros municipios de La Laguna.

"Hay que ver cómo anda Viesca, cómo anda Matamoros, cómo anda Torreón, este, muchos lados donde falta agua potable... Yo me acuerdo en el 2019 mi principal propuesta de campaña fue agua potable y adiós Lerdantino porque al final se gastaba mucho en eso mientras la gente no tenía una gota de agua en su casa y hoy yo considero que después de mis seis años de gobierno pues ahí están los resultados: Tenemos 10 megatanques funcionando al 100 por ciento, pues almacenan un millón 800 mil litros de agua potable cada uno y que eso me ha ayudado mucho a estabilizar y regularizar al abastecimiento en las colonias porque si falla un pozo no se siente tanto porque el megatanque tiene ahí agua en lo que lo ponemos a funcionar o en lo que se reactiva el Agua Saludable o presurizar las líneas", dijo el alcalde, Homero Martínez.

Señaló que actualmente solo funcionan 5 de 9 pozos con los que cuenta el Sistema San Fernando que abastece a la mayor parte de la población.

"De 9 pozos que tenemos en la burbuja San Fernando hoy en día tenemos 5 funcionando y 4 en reserva para alguna contingencia de que el Agua Saludable no nos entregue, ahorita nos está entregando 130 litros de agua por segundo y considero que el tema del agua es relevante y mas con este calor, pues tendríamos manifestaciones ciudadanas diarias por esta causa", dijo el alcalde.

Previamente en la sesión de Cabildo el alcalde destacó el apoyo del gobernador, Esteban Villegas, para el pozo en la zona rural que se había visto afectada desde hace mucho tiempo. Habló específicamente de la obra que se realizó en conjunto con el Gobierno del Estado, fue la del pozo en Picardías y Siete Libres, recalcando que, prácticamente, con esta acción se levanta bandera blanca en el tema de agua. De igual manera pidió a la población realizar sus reportes de agua, para dar pronta atención.

"Agradecerle al gobernador, Esteban Villegas, que los dos pozos que me ha tocado plantearle a él en lo particular es el pozo de Nazareno y el de Siete Libres y con eso tendremos bandera blanca en lo general en Lerdo", dijo el alcalde, quien no obstante durante su participación en la sesión de Cabildo de este jueves mencionó que hay tres temas aislados relacionados con el agua: Unas maniobras con válvulas en el megatanque de Nazareno para mandar el agua a Pancho Villa para evitar altibajos en la presión de la red, dos interconexiones para dos comunidades mas "y con ello al término de la administración podríamos decir que cumplimos en materia de agua potable al 100 por ciento de la población y en eso le he pedido al director del Sapal que se hagan esas maniobras para que en tres comunidades mas y una colonia en Juan E. García, la colonia Rosales", aseguró.

Comentó que actualmente se cuenta con una presión de 650 litros de agua por segundo, lo que permite abastecer a toda la ciudad.