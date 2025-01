Despidos por Trump, falta de personal y nuevas dudas rodean accidente aéreo en Washington

Luego del trágico accidente aéreo donde un avión de pasajeros y un helicóptero militar se estrellaron en Washington D.C. la noche del miércoles, nuevas revelaciones han surgido, tanto de videos que crean más dudas sobre la tragedia como del terremoto que causó la llegada del presidente Donald Trump a la seguridad aérea.

Del accidente aéreo se reportaron 67 personas fallecidas. 60 eran pasajeros del avión, cuatro eran miembros de la tripulación, mientras en el helicóptero viajaban tres soldados que operaban en una misión nocturna.

Los videos captados desde distintos ángulos como cámaras de tablero de vehículos que pasaban por la zona o mismos espectadores del cielo nocturno muestran cómo el helicóptero avanza en dirección a la aeronave. Si bien las cajas negras y otros equipos ya han sido recuperados, se ha señalado que investigaciones de tragedias como esta tardan meses.

Recuperación de los fallecidos y el reparto de responsabilidades en accidente aéreo

Las autoridades han reportado del rescate de más de 40 cuerpos, mientras las operaciones de rescate siguen. Fue por la mañana del jueves cuando el presidente Donald Trump declaró que todos los involucrados habían muerto.

Y si bien durante una conferencia de prensa, Trump culpó a las políticas de Diversidad e Inclusión, también señaló su extrañamiento por el actuar del helicóptero.

El presidente ha sido señalado de tener más responsabilidad en la tragedia, en el sentido de que altos funcionarios que hubieran debido responder a la emergencia habían sido despedidos u obligados a renunciar cuando asumió el cargo.

(AP)

Medios de Estados Unidos reportaron que la Administración Federal de Aviación no cuenta con liderazgo ya que el mando Michael Whitaker había sido obligado a renunciar por presión del magnate Elon Musk.

Whitaker había multado a la empresa SpaceX de Musk por preocupaciones de seguridad.

Otros cargos despedidos fueron el jefe de la Administración de Seguridad del Transporte y todos los miembros del Comité Asesor de Seguridad de la Aviación, este último a fin de “eliminar el mal uso de recursos y priorizar las actividades del Departamento de Seguridad Nacional”, según el portal de noticias Raw Story.

El Departamento de Seguridad Nacional está encargado de regular la migración, pero en el gobierno de Donald Trump se ha enfocado en combatirla y a su vez iniciar la deportación masiva de migrantes.

(AP)

Falta de personal y aumento del tráfico aéreo

Otra circunstancia que rodea el accidente es que meses antes legisladores estadounidenses desoyeron advertencias de seguridad contra aumentar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Washington D.C. donde ocurrió la tragedia, según el medio independiente The Lever.

Los legisladores recibieron millones de aerolíneas que también cabildearon a departamentos y administraciones a fin de garantizar el aumento del tráfico.

Aparte del aumento de tráfico aéreo, Estados Unidos ha presentado en los últimos años problemas para llenar las vacantes de operadores aéreos, en mayo de 2024 se estimó que faltaba por contratar a 3 mil a nivel nacional. Incluso el diario The New York Times reportó que solo había un controlador aéreo y no dos como debe ser.

El controlador aéreo de ese momento estaba encargado de los helicópteros en la cercanía del aeropuerto y también dirigía aviones que iban aterrizando o saliendo de las pistas.