Desmienten a Crista Montes, aseguran que no dijo la verdad en entrevista con Adrián Marcelo

Durante la polémica entrevista entre Adrián Marcelo y Crista Montes, madre de Gala Montes, una de las revelaciones que más escándalo causó fue la declaración de que había sido agredida por sus dos hijas mientras compartían un momento aparentemente tranquilo comiendo cereal. Este episodio desató una ola de críticas hacia la cantante de "Tacara", acusada de maltrato hacia su madre.

Sin embargo, recientemente, el periodista de espectáculos Javier Ceriani difundió un video en su canal de YouTube en el que reveló nuevos detalles sobre la entrevista. Según Ceriani, la grabación tuvo lugar cuando Crista Montes supuestamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En el video, la madre de Gala habría admitido haber mentido durante la conversación y, además, reveló que sufre una fuerte adicción a las apuestas. Según Ceriani, esta adicción fue la principal razón por la que Crista aceptó la lucrativa propuesta de Adrián Marcelo para participar en la entrevista.

"Cuando estaban fuera del aire se fueron a la cabina y empezaron a hablar neta. Se emborracha Crista de una forma impresionante. A Crista le gusta apostar en el juego, tiene un vicio horrible, por eso aceptó los 50 mil dólares que le pagó Adrián Marcelo porque tiene deudas por todos lados", reveló Javier Ceriani.

Gala nunca golpeo a su mamá

De igual manera, se afirmó que fue la propia Crista Montes quien, después de la entrevista, habría reconocido haber mentido acerca del supuesto ataque de Gala Montes hacia ella. Aclaró que, aunque lo del cereal efectivamente ocurrió, este solo cayó al suelo, y que la cantante nunca agredió a su madre, como había afirmado originalmente.

"Dijo ‘yo no tengo la culpa de que en realidad mis hijas no tengan vicios, ni adicciones’. Ahí Crista confesó a Adrián Marcelo que Gala nunca la había golpeado, se lo dijo detrás de cámaras. Dijo que sí discutieron y que si pasó lo del cereal, el cereal se cae al piso pero no golpea a la madre.", explicó.