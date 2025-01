Designan a Roberto Escalante como gerente general del Simas Torreón

Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas)

Por unanimidad, el Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón designó a Roberto Escalante González como gerente general del organismo operador para el periodo 2025-2027.

Es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey, con maestría de Vías Terrestres y Gestión Pública y en la pasada administración municipal, se desempeñó como director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

“Estoy seguro que su compromiso con mi querido Torreón le permitirá trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de las y los torreonenses”, publicó el alcalde Román Alberto Cepeda González en sus redes sociales oficiales.

En la terna que presentó ayer el presidente municipal también estuvo Rogelio Vizuett Fragoso, contador público y quien ha trabajado en la Secretaría de Finanzas de Coahuila, en Simas Torreón y en la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) así como Julio Fisher Alcaraz, ingeniero químico administrador por el Tecnológico de Monterrey además de que ha sido subdelegado y delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y participó en el programa de Agua Saludable para La Laguna.

Después de presentar la terna de candidatos para ocupar la gerencia general, Cepeda González pidió a la ciudadanía que “confíen en mi buen juicio” pues al final del día, “el responsable en cada dirección soy yo”.

Mencionó que si bien hay mecanismos directos e indirectos para la designación de funcionarios públicos, no se omite la responsabilidad de que sea él quien responda por cada uno de ellos. “Y evidentemente quien haga bien las cosas será reconocido por la ciudadanía y quien no, yo me encargaré también de hacer lo propio”, sostuvo.

Agregó que hay una persona que tiene su confianza para conducir los destinos del organismo operador de agua y que en general, toda la terna que presentó garantiza el buen funcionamiento del Sistema. “Y los demás pues que le echen ganas porque también sino, se van”, aseguró.