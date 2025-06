Descartan riesgo en estructura de Bus Laguna

El peritaje que se llevó a cabo en las instalaciones de la Estación Nazas del Bus Laguna descartó cualquier riesgo estructural después de que parte del techo colapsó en enero de este año, informó Miguel Ángel Algara, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM).

Las autoridades no han determinado todavía el uso que tendrán dichas instalaciones, pues como parte del proyecto de modernización del transporte público, que de manera conjunta desarrollan el municipio y el estado, tendrán que evaluar también la utilidad que podrá tener toda la infraestructura que se creó como parte del Bus Laguna.

El titular de SIDUM enfatizó que en ningún momento el colapso de esa parte de la estación representó un riesgo para la ciudadanía, pues no está en uso y tampoco deberían ingresar personas a esa área.

Indicó que el peritaje ya concluyó y también se determinó que no hay riesgo estructural, "se hizo un peritaje, que concluyó que uno de los largueros o vigas se cayó porque el muro cedió en movimiento, pero no hay riesgo porque adentro no hay gente".

Algara dijo también que los muros no se van a colapsar de ninguna forma, pues la estructura se construyó con todas las especificaciones, y en cuanto se determine el uso que tendrán dichas instalaciones, serán sometidas a una profunda reparación.

La Estación Nazas se construyó en el año 2016 como parte del proyecto del Metrobús, que después cambió de nombre a Bus Laguna; la edificación se hizo de forma subterránea en el extremo poniente del bulevar Constitución, entre los dos puentes que conectan a Torreón y Gómez Palacio, aunque quedó inconclusa.

Actualmente, dependencias municipales y estatales se coordinan para aterrizar un programa de modernización del transporte público, que consideraría utilizar las instalaciones de ese proyecto, tanto la estación referida como los parabuses que están en el bulevar Revolución, las calles Múzquiz y Ramos Arizpe del sector Alianza.