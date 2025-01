Este martes, se dio a conocer que en México ya se han comenzado a registrar casos de Metapneumovirus humano en varios estados.

En Puebla falleció una hombre de 53 años de edad, presuntamente por el Metapneumovirus . En Nuevo León se han confirmado dos casos y en Tamaulipas había un caso sospechoso.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, fue cuestionado sobre si México tiene una alerta o se planea una campaña de vacunación a lo que Kershenobich aseguró que "no hay motivo" para emitir una alerta.

"Es un virus habitual en este periodo de gripe, no hay un tratamiento específico y tampoco hay una vacuna para el mismo".

Kershenobich planteó que el sistema de vigilancia está activo y permite detectar los casos de Metapneumovirus que ocurran.

Apuntó que "más allá de los cuidados generales para cuidar a las personas, la buena alimentación, el separarse si uno tiene un cuadro gripal..."

El secretario de Salud Pública planteó que el enfermo de Puebla, no ha sido confirmado por lo que se mantiene como sospecha de que tuviera al virus, pero aunque lo ratifique, "no tienen motivo de alerta y tenemos que ver el reporte porque dice que no tiene ninguna comorbilidad".

David Kershenobich reiteró la postura de la Secretaría "sigue siendo la misma" y señaló que la Organización Mundial de la Salud sigue con la misma postura.

Apuntó que se tienen "muy pocos casos detectados en México".

Insistió que el Metapneumovirus no tiene un tratamiento específico ni se tiene una vacuna y se presenta como un cuadro "gripal, no es un cuadro grave" y se presenta habitualmente en estas fechas.

Descartan alarma por casos de Metapneumovirus humano en México, ¿Por qué?