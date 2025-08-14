Descarta SCJN alza salarial

El próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre, adelantó este miércoles que el principio básico que regirá el trabajo de la nueva Corte será "hacer mucho con poco" (presupuesto), además de concretar una baja salarial.

También señaló que el máximo tribunal del país será "de puertas abiertas y se dialogará y atenderá" a todos.

Aguilar Ortiz ofreció una conferencia en la Cámara de Diputados, donde se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.

"He pedido al diputado (Monreal), presidente de la Jucopo, conversar el tema del presupuesto de la Corte, ya que nosotros tomemos posesión, porque ahora no tenemos ninguna atribución legal, estamos revisándolo", dijo Aguilar Ortiz a medios.

"Pero tengan la confianza que no va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia, vamos a poder hacer mucho con poco (presupuesto), ese sería el principio básico con el que vamos a regir nuestra actuación", añadió.