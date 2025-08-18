Desarticulan red de cárteles en AIFA

El gobierno federal, a través de labores de inteligencia, detectó -entre junio y julio pasados- intentos de estrenar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para el contrabando de drogas.

De acuerdo con documentos oficiales, en el Almacén de Carga Nacional No. 1, operado por la empresa importadora Admerce en el Felipe Ángeles, se aseguró un cargamento de 286.224 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina con un valor aproximado en el mercado negro de 30 millones de dólares.

Además, en el mismo aeropuerto, que inauguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo de 2022, también se incautó otro cargamento de 253 kilogramos de cocaína.

Admerce se encuentra en el listado de Operadores de Carga Segura de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) desde el 27 de septiembre de 2023. Los principales productos que importa son vehículos para transporte de mercancías procedentes de China.

Información del Registro Público de Comercio refiere que el domicilio fiscal de esta empresa se ubica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; fue constituida el 20 de mayo de 2013 y los socios son Consuelo Díaz Lamarca (40%), Ángela Violeta López (60%) y Revueltas Sarabia Asociados, con 70 mil acciones.