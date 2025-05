Desaparece Grupo Fugitivo en Reynosa; familiares bloquean puente y exigen respuestas

El martes 27 de mayo se reportó la desaparición de los cinco miembros del grupo de narcocorridos Grupo Fugitivo, quienes fueron vistos por última vez la noche del domingo 25 de mayo, tras haber ofrecido una presentación privada en la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Desde entonces, no se ha sabido nada de ellos.

Las autoridades continúan con las investigaciones. Aunque ya fue localizada la camioneta en la que se transportaban los músicos, aún no hay información concreta sobre su paradero. Mientras tanto, la angustia crece entre sus familiares, quienes han tomado acciones para visibilizar su caso.

Bloqueo en la frontera y súplicas por respuestas

En un acto de desesperación, familiares y amigos de los músicos bloquearon el Puente Internacional Reynosa-Pharr el martes por la tarde, exigiendo a las autoridades avances reales en la búsqueda. Durante la manifestación, algunos de ellos hablaron con medios de comunicación.

Azaneth Solís, pariente de uno de los integrantes, suplicó que no se les oculte información y que les digan la verdad:"Nos dijeron que iban a un evento a las 10 de la noche y desde entonces no sabemos nada. Que tengan corazón, que no nos engañen, que nos los entreguen, estamos muy preocupados", declaró entre lágrimas.

Claudia Garza, también familiar de uno de los desaparecidos, confirmó que el grupo sí asistió al evento privado, con base en las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Lamentó que han recibido información falsa y denunció intentos de extorsión:"Se revisaron las cámaras de seguridad y se ve cómo entran al bar. Pedimos que se comparta la información correcta", expresó.

¿Quiénes integran Grupo Fugitivo?

Los desaparecidos son Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales. Todos forman parte de Grupo Fugitivo, una banda dedicada al género de narcocorridos.

Su desaparición ha generado preocupación no solo entre sus allegados, sino también en la comunidad musical y en redes sociales, donde miles se han sumado al llamado para que las autoridades intensifiquen la búsqueda.

La desaparición de artistas en contextos violentos como el de Tamaulipas revive preocupaciones sobre la seguridad de músicos que se presentan en eventos privados en zonas de alto riesgo.