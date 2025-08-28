Policiaca Accidentes viales homicidios Suicidios Incendios Policiaca

Suicidios

Depresión lleva a un joven a terminar con su vida en Saltillo

Depresión lleva a un joven a terminar con su vida en Saltillo

Depresión lleva a un joven a terminar con su vida en Saltillo

EL SIGLO

La depresión, tras separarse de su pareja, con la cual tenía una hija, llevó a un joven a terminar con su vida en el patio de su hogar la mañana de este jueves, en el municipio de Saltillo.

Los hechos se registraron en el domicilio ubicado en Avenida Central de la colonia Vista Hermosa, donde según refirió María Guadalupe, la última vez que vio a su hijo José Ángel, de 23 años de edad, fue la noche del miércoles antes de salir a trabajar, y él se encontraba recostado con su celular.

Fue este jueves, luego de concluir con su jornada laboral, cuando al arribar a su hogar, la puerta de enfrente se encontraba cerrada; sin embargo, la del patio se encontraba abierta, por lo que al ingresar se encontró con su hijo pendiendo de una cuerda.

Tras el hallazgo, de inmediato pidió ayuda a sus vecinos, quienes solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al valorarlo confirmaron su deceso, por lo que se dio parte a las autoridades.


Mientras que oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona, los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado dieron inicio a las diligencias de campo correspondientes.


En el lugar trascendió que el hoy occiso se encontraba deprimido, ya que una semana atrás terminó con su pareja sentimental, con la cual tenía una hija; además, anteriormente a su pareja le hacía comentarios suicidas.


Las pesquisas concluyeron, por lo que se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo, sitio donde se le practicará la necropsia de ley, a fin de determinar las causas de su muerte.


LÍNEA DE AYUDA


Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.


El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.


Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Suicidios Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Depresión lleva a un joven a terminar con su vida en Saltillo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409938

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx