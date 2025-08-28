Depresión lleva a un joven a terminar con su vida en Saltillo

La depresión, tras separarse de su pareja, con la cual tenía una hija, llevó a un joven a terminar con su vida en el patio de su hogar la mañana de este jueves, en el municipio de Saltillo.

Los hechos se registraron en el domicilio ubicado en Avenida Central de la colonia Vista Hermosa, donde según refirió María Guadalupe, la última vez que vio a su hijo José Ángel, de 23 años de edad, fue la noche del miércoles antes de salir a trabajar, y él se encontraba recostado con su celular.

Fue este jueves, luego de concluir con su jornada laboral, cuando al arribar a su hogar, la puerta de enfrente se encontraba cerrada; sin embargo, la del patio se encontraba abierta, por lo que al ingresar se encontró con su hijo pendiendo de una cuerda.

Tras el hallazgo, de inmediato pidió ayuda a sus vecinos, quienes solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Al lugar arribaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al valorarlo confirmaron su deceso, por lo que se dio parte a las autoridades.

Mientras que oficiales de la Policía Municipal acordonaron la zona, los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado dieron inicio a las diligencias de campo correspondientes.

En el lugar trascendió que el hoy occiso se encontraba deprimido, ya que una semana atrás terminó con su pareja sentimental, con la cual tenía una hija; además, anteriormente a su pareja le hacía comentarios suicidas.

Las pesquisas concluyeron, por lo que se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Semefo, sitio donde se le practicará la necropsia de ley, a fin de determinar las causas de su muerte.

LÍNEA DE AYUDA

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 911 2000, 800 822 3737 o al 55 52 59 81 21 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.