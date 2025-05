Denuncian a candidata Maya Gutiérrez de reciclar propaganda

Arely Salazar, quien renunció al equipo de la candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de Lerdo, Maya Gutiérrez, denunció que la candidata recicló para esta elección 2025 propaganda del 2016, cuando también contendió por el entonces Partido Encuentro Social. Desconoce lo que el PES hace con el dinero para la campaña.

"Encuentro muchas irregularidades en su campaña, una de ellas que no me parece es que se engañe a la gente de Lerdo entregando folletos de una campaña pasada, con propuestas de una campaña que ya fue y la gente tiene derecho a saber que no son las que se están manejando en esta campaña 2025", dijo Salazar.

Mencionó que corresponden a la campaña 2016 del Partido Encuentro Social. "Yo tengo una integridad y respeto por los ciudadanos y no me parece estar engañando a la gente con estas acciones. Hay millares de esta propaganda", señaló Salazar, quien dijo que no sabe por qué se recicló la propaganda y comentó que ella tiene entendido que se entregan recursos para la campaña a los diferentes partidos contendientes en el actual proceso electoral.

Comentó que la Casa de Campaña no está registrada ante el IEPC ubicada en calle Hidalgo entre Guadalupe Victoria y calle Coahuila.