Dentro de auto yonkeado, hombre de la tercera edad sin hogar es localizado muerto

Hombre de la tercera edad, es localizado sin vida al interior de un vehículo abandonado en el que vivía desde hace cinco años, las primeras evidencias señalan que falleció por causas naturales.

El ahora fallecido en vida respondía al nombre de José Andrés Álvarez García de 71 años de edad, al que conocían los vecinos del sector como “La Camelia”.

De acuerdo con los primeros reportes, fue uno de los habitantes de la colonia Hogares Ferrocarrileros, quien se acercó con una de las vecinas, para señalarle había llevado algo de comer a “La Camelia” pero que al llegar al carro donde dormía no le respondía y parecía muerto.

De manera inmediata, la mujer fue a revisar al hombre y al constatar que no reaccionaba, solicitó auxilio a la línea de emergencia 911, por lo que hasta el lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron a José Andrés recostado en el asiento posterior de un vehículo de la marca Hyundai en color amarillo, el cual se encontraba estacionado sobre la avenida Cipreses y calle Coba.

Fue al tomar los signos vitales del hombre que el personal médico encontró que este ya no contaba con vida, por lo que dieron parte a las autoridades de seguridad.

Los primeros en arribar fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron el área y quedaron a la espera del arribo del gabinete de la Delegación Laguna I, de la Fiscalía General del Estado, integrado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal de la unidad de Servicios Periciales y el agente investigador del Ministerio Público.

El personal de la unidad de servicios periciales, tomó las evidencias necesarias y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de necropsia de rigor, teniendo como una primer línea de investigación, una muerte por causas naturales, ya que a simple vista, el cuerpo no presentó huellas de violencia.

Asimismo, ante la gente del Ministerio Público los vecinos refirieron que José Andrés no contaba con hogar desde hace cinco años, por lo que se quedaba a dormir en el vehículo que le habían prestado y señalaron que no era adicto a ninguna sustancia ilícita o al alcohol, y que pocas veces comía, añadieron que contaba con familia, pero que no lo atendían.

Serán las próximas horas que se conozca la causa formal del deceso con los resultados de la necropsia y se espera que los familiares acudan a las instalaciones del Semefo para reclamar el cuerpo. La carpeta de investigación se encuentra abierta por parte de la gente del Ministerio Público para esclarecer los hechos.