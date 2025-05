Del Toro lidera clasificación del Giro

Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en liderar la clasificación general del Giro de Italia, pero el ciclista de 21 años fue superado en la línea de meta por Wout Van Aert en una dura y polvorienta novena etapa, que sacudió la clasificación general.

Van Aert superó a Del Toro en un sprint al final de la ruta de 181 kilómetros (112 millas) desde Gubbio hasta Siena, que incluyó un mini Strade Bianche en los caminos de grava blanca de la Toscana.

Giulio Ciccone fue tercero, a 58 segundos, en un desastroso día para el favorito Primoz Roglic. Fue la primera victoria de la temporada para Van Aert después de que el belga de 30 años tuvo problemas después de que su temporada pasada se vio afectada por las lesiones. También fue la primera victoria de etapa de Van Aert en su debut en el Giro. Ha ganado nueve etapas en el Tour de Francia y tres en la Vuelta a España.

La etapa cobró vida en los dos primeros de los cinco sectores de grava, mientras el polvo y la arena levantados por los ciclistas -y los coches de carrera- girando a su alrededor.

La mayoría de los seis corredores que se escaparon en la primera mitad fueron alcanzados en el primer sector, y el resto en el segundo, donde Roglic se vio involucrado en un accidente.

Todos los involucrados se levantaron rápidamente, pero hubo más desastres para Roglic poco después, ya que tuvo un pinchazo y tuvo que cambiar de bicicleta.

Al frente a 15 kilómetros del final, Del Toro y Van Aert atacaron desde un pequeño grupo en el sector final. Parecía que el joven mexicano se dirigía a la mayor victoria de su carrera antes de que Van Aert lo superara a unos 500 metros de la línea.

Del Toro tiene una ventaja general de 1 minuto y 13 segundos sobre su compañero de equipo del UAE Team Emirates XRG, Juan Ayuso. Antonio Tiberi 17 segundos más atrás. Roglic -que llegó a ser tercero en la general- cayó al décimo lugar, a 2:25 detrás de Del Toro.

Hoy es el segundo día de descanso antes de una contrarreloj individual de 28.6 kilómetros desde Lucca hasta Pisa. El Giro termina en Roma el 1 de junio.

'LLORÉ DE FELICIDAD'

Isaac apenas podía creerse en la meta de Siena, donde entró segundo destacado junto a Van Aert, que se había convertido en nuevo líder de la carrera.

El ciclista de Ensenada, de 21 años, derramó lágrimas de felicidad al lograr un éxito sin precedentes para el ciclismo de su país.

"Es increíble, un sentimiento muy bonito, no puedo darme cuenta todavía. Cuando estaba en la última subida y me dijeron la diferencia que había no me lo podía creer, e intenté llegar lo más rápido posible. He llorado de felicidad", dijo el nuevo líder.

Del Toro compartió la escapada definitiva con el belga Van Aert. "Tenía bastante presión, soy un fanático de Wout y entiendo la situación en la que él estaba. Él tenía a Simon Yates detrás y quería la etapa, pero yo también intenté ponerle un poco de presión y tratar de que colaborara conmigo. Entiendo que no quisiera, tenía todas las de ganar. Al final yo traté de ir lo más rápido posible, traté de llegar antes y no pude, felicidades para él", comentó.