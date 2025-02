Dejó atrás Sale el Sol y Venga la Alegría para dedicarse a las bienes raíces

El periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló en su canal Sin Lisonja que Jean Carlos, conocido como El Príncipe de los Sueños, ha dejado atrás su carrera como astrólogo para incursionar en el sector inmobiliario.

"Algunas personas deciden cambiar por completo el rumbo de sus vidas. Jean Carlos había sido astrólogo durante 30 años, alcanzando gran popularidad en programas como Enamorándonos, Hoy, Venga la Alegría y Sale el Sol", comentó Kaffie.

Ahora, Jean Carlos ha adoptado su nombre real, Carlos Olivera, y se ha sumado a la empresa Ángulo y Asociados, enfocada en bienes raíces. Además, se encuentra estudiando Derecho y Ciencias Políticas.

"Me llamó la atención que en su perfil ya no aparece como astrólogo. Ahora se presenta como Carlos Olivera, especializado en bienes raíces. Le pregunté si abandonó definitivamente la astrología y me respondió: ‘Sí, ya no me dedicaré a la astrología, ahora trabajo en bienes raíces y estoy estudiando Derecho y Ciencias Políticas’", reveló Kaffie.

TV Azteca e Imagen Televisión ajustan su programación

En este inicio de 2025, TV Azteca e Imagen Televisión han sorprendido con ajustes en su programación, buscando mantenerse en la preferencia del público frente a la creciente competencia de plataformas digitales y canales de YouTube.

Recientemente, se dio a conocer la salida de Alejandro Bisogno y Rafael Mercadante del programa Al Extremo en TV Azteca, mientras que Sale el Sol, de Imagen TV, decidió prescindir de Ingrid Coronado tras siete meses en la conducción.