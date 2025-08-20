Definen operativo de seguridad por concierto de Shakira

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón implementará un operativo especial con motivo del concierto de Shakira, programado para hoy miércoles 20 de agosto en el Estadio Corona del Territorio Santos Modelo (TSM).

El comisario de la DSPM, Alfredo Flores Originales, informó que se desplegarán 400 elementos municipales, en coordinación con corporaciones estatales y federales, además del personal de seguridad privada del recinto.

“Tenemos en puerta el evento de Shakira y ya estamos coordinados todos los órdenes de gobierno para el tema de seguridad. Por parte de Seguridad Pública vamos aproximadamente con 400 elementos”, señaló el funcionario.

A la par, la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que el dispositivo de seguridad alcanzará los 600 elementos, incluyendo policías estatales, municipales, Protección Civil, Bomberos y paramédicos.

El operativo contempla patrullajes aéreos con helicópteros, drones y monitoreo permanente desde los centros C-4 y C-2, con el objetivo de reforzar la vigilancia en todo el entorno del estadio.

“Este es un evento de gran magnitud, por lo que nos estamos preparando con la tecnología y la coordinación necesaria para garantizar la seguridad de los asistentes”, agregó Flores Originales. La dependencia municipal detalló que los patrullajes comenzarán desde las 10:00 de la mañana, mientras que el acceso al estadio abrirá a partir de las 18:00 horas.

Tránsito y Movilidad trabajará con recorridos motorizados y peatonales para agilizar la llegada de vehículos y prevenir congestionamientos en las principales avenidas de acceso. Las autoridades exhortaron a los asistentes a respetar las indicaciones, evitar llevar objetos prohibidos y anticipar su llegada para evitar aglomeraciones.

“Queremos que sea una fiesta segura para todos; la recomendación es llegar temprano, atender las instrucciones del personal de seguridad y disfrutar del espectáculo con tranquilidad”, puntualizó el comisario.