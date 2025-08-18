Torreón Torreón Transporte público Simas Obras Públicas SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA

Feria de Torreón 2025 

Definen operativo de seguridad para la Feria Torreón 2025 

La Feria de Torreón 2025 se celebrará a partir del 5 de septiembre

Definen operativo de seguridad para la Feria Torreón 2025 

Definen operativo de seguridad para la Feria Torreón 2025 

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias laguneras y visitantes, este lunes se llevó a cabo una reunión de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para definir el operativo de seguridad que se implementará durante la Feria Torreón 2025, a celebrarse del 5 de septiembre al 5 de octubre.

El gerente de la feria, Sergio Castañeda Dávila, destacó que este evento reúne a más de medio millón de personas cada año y que en fines de semana puede concentrar hasta 10 mil asistentes, por lo que la planeación estratégica resulta fundamental.

En representación de la Policía Municipal, el comisario Alfredo Flores Originales informó que se reforzará la vigilancia mediante patrullajes, monitoreo tecnológico y el uso de drones, además de contar con grupos especializados para atender cualquier eventualidad.



El alcalde Román Alberto Cepeda González ha señalado que la seguridad es un eje central de su administración, y la feria no será la excepción. Se trabajará con un esquema de coordinación permanente que garantice un espacio de convivencia familiar”, puntualizó Flores.




También se reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo modelo de colaboración interinstitucional ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad en la región.


En el dispositivo participarán la Policía Municipal, la Policía Civil de Coahuila, el Grupo de Reacción, la Policía de Acción y Reacción, la Guardia Nacional, Tránsito y Vialidad, entre otras corporaciones, con lo que se busca que la Feria Torreón 2025 se desarrolle como una de las más seguras del país.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Feria de Torreón 2025 feria Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Definen operativo de seguridad para la Feria Torreón 2025 


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407355

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx