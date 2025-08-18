Definen operativo de seguridad para la Feria Torreón 2025 

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias laguneras y visitantes, este lunes se llevó a cabo una reunión de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para definir el operativo de seguridad que se implementará durante la Feria Torreón 2025, a celebrarse del 5 de septiembre al 5 de octubre.

El gerente de la feria, Sergio Castañeda Dávila, destacó que este evento reúne a más de medio millón de personas cada año y que en fines de semana puede concentrar hasta 10 mil asistentes, por lo que la planeación estratégica resulta fundamental.

En representación de la Policía Municipal, el comisario Alfredo Flores Originales informó que se reforzará la vigilancia mediante patrullajes, monitoreo tecnológico y el uso de drones, además de contar con grupos especializados para atender cualquier eventualidad.

“El alcalde Román Alberto Cepeda González ha señalado que la seguridad es un eje central de su administración, y la feria no será la excepción. Se trabajará con un esquema de coordinación permanente que garantice un espacio de convivencia familiar”, puntualizó Flores.

También se reconoció la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo modelo de colaboración interinstitucional ha permitido mantener resultados positivos en materia de seguridad en la región.

En el dispositivo participarán la Policía Municipal, la Policía Civil de Coahuila, el Grupo de Reacción, la Policía de Acción y Reacción, la Guardia Nacional, Tránsito y Vialidad, entre otras corporaciones, con lo que se busca que la Feria Torreón 2025 se desarrolle como una de las más seguras del país.