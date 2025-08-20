Gómez Palacio y Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad LERDO Alumbrado público Gómez Palacio

Declara IEPC Durango validez en elecciones

DIANA GONZÁLEZ

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) llevó a cabo su Sesión Especial por la que se emitió declaratoria de validez de la elección de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los treinta y nueve ayuntamientos del estado, en el marco del Proceso Electoral Local 2024 – 2025.

Según se indica en el Acuerdo, conforme lo disponen los artículos 264, 265 y 266 de la Ley Local, se realizaron los cómputos municipales para la elección de integrantes de Ayuntamientos en los treinta y nueve Consejos Municipales Electorales, habiéndose efectuado un nuevo escrutinio y cómputo de votos en paquetes que se ajustaban a los supuestos en los que la ley ordenaba.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 140 de la Constitución Local, se declaró válida la elección de los integrantes de los treinta y nueve ayuntamientos del Estado de Durango, para el periodo comprendido del uno de septiembre de dos veinticinco al treinta y uno de agosto de dos mil veintiocho, en ocasión del Proceso Electoral Local 2024 – 2025.

Lo anterior, en el entendido de que, una vez resueltos los medios de impugnación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de existir alguna variación que vincule a este Instituto, se estaría cumplimentando en sus términos, en su caso.

Derivado de los resultados electorales en los ayuntamientos de Durango se desprende que se dio la alternancia de partidos políticos en 27 Ayuntamientos lo que se traduce en el 69.23 por ciento (%) de alternancia de fuerzas partidistas; de la misma forma se advierte que en 31Ayuntamientos se cuenta con paridad de género entre regidurías y en 8 no, esto se traduce en 79.48% de paridad de género en el proceso de renovación de Ayuntamientos, según lo informó el Presidente de la Institución M.D. Roberto Herrera Hernández.


El pasado día quince del presente mes, el Consejo General del IEPC Durango emitió también declaratoria de validez de la elección de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, así como de juezas y jueces, en el marco del Proceso Electoral Ordinario del Poder Judicial Local 2024 – 2025.


En la Sesión Especial se informó a la ciudadanía sobre la aplicación del voto anticipado y del voto en prisión preventiva, todo ello en el marco del derecho y del marco jurídico vigente en colaboración y coordinación con el Instituto Nacional Electoral.


