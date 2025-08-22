Decisión de Trump, bombardear cárteles: DEA

El director de la Administración para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, evitó descartar un potencial bombardeo de posiciones de los cárteles del narcotráfico en México asegurando que la decisión final está en las manos del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con la cadena Fox News en la que refirió al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, Cole fue cuestionado sobre si apoyaría bombardear a los cárteles mexicanos.

"Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el presidente. Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión", respondió Cole.

" Pero recordemos que hemos estado en guerra contra estos cárteles por los últimos 40 años . Los hombres y mujeres de la DEA han sido consistentes. Han estado a la vanguardia, han estado en la punta de lanza. Esto es lo que hacemos, y seguiremos apoyando la misión y las órdenes del Presidente de EUA".

A principios de agosto y citando fuentes confidenciales, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje asegurando que Trump firmó una orden secreta ordenando al Departamento de la Defensa preparar opciones para atacar militarmente a los cárteles en América Latina.

Maduro y cárteles

Cole también fue cuestionado sobre si el despliegue militar anunciado esta semana en aguas del Mar Caribe estaba dirigido a lidiar con el tráfico de drogas procedente de Venezuela y del régimen del Presidente Nicolás Maduro.

"Desde que Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN desde Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia a los cárteles mexicanos que siguen entrando a EUA en cantidades récord", sostuvo.