Internacional Donald Trump Ucrania-Rusia Venezuela

Narcotráfico

Decisión de Trump, bombardear cárteles: DEA

Decisión de Trump, bombardear cárteles: DEA

Decisión de Trump, bombardear cárteles: DEA

AGENCIAS

El director de la Administración para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, evitó descartar un potencial bombardeo de posiciones de los cárteles del narcotráfico en México asegurando que la decisión final está en las manos del presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con la cadena Fox News en la que refirió al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, Cole fue cuestionado sobre si apoyaría bombardear a los cárteles mexicanos.

"Sé que ese tema ha aparecido en los periódicos estos últimos días y sé que la decisión recae en el presidente. Los hombres y mujeres de la DEA apoyarán la decisión presidencial. Daremos cumplimiento con la misión", respondió Cole.

"Pero recordemos que hemos estado en guerra contra estos cárteles por los últimos 40 años. Los hombres y mujeres de la DEA han sido consistentes. Han estado a la vanguardia, han estado en la punta de lanza. Esto es lo que hacemos, y seguiremos apoyando la misión y las órdenes del Presidente de EUA".

A principios de agosto y citando fuentes confidenciales, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje asegurando que Trump firmó una orden secreta ordenando al Departamento de la Defensa preparar opciones para atacar militarmente a los cárteles en América Latina.


Maduro y cárteles 


Cole también fue cuestionado sobre si el despliegue militar anunciado esta semana en aguas del Mar Caribe estaba dirigido a lidiar con el tráfico de drogas procedente de Venezuela y del régimen del Presidente Nicolás Maduro.


"Desde que Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue trabajando con las FARC, sigue trabajando con el ELN desde Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia a los cárteles mexicanos que siguen entrando a EUA en cantidades récord", sostuvo.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Narcotráfico

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Decisión de Trump, bombardear cárteles: DEA


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408423

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx