Debo no niego, pago no tengo: Leticia Herrera sobre deuda de Sideapa.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, reconoció que Sideapa, órgano público descentralizado de la administración, tiene un fuerte adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que fue en la administración anterior cuando se incrementó (prácticamente unas seis veces) pero también dijo que Gómez Palacio es el único municipio que no tiene adeudos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por cobro de derechos de extracción de agua. Señaló además que se está gestionando el cambio de tarifa con la CFE para Gómez Palacio.

“Pues es que debemos la luz, ni modo de callarnos, pues sí debemos. El señor gobernador ya sabe y nos está apoyando en gestionar esto para que la deuda no se quede tan fuerte en la siguiente administración pero ese es el tema, pero pues no podemos pelearnos ni queremos pelearnos (con CFE) porque han sido muy amables con nosotros y nosotros hemos sido muy amables con ellos pero de que les debemos como dicen, ‘debo, no niego, pago no tengo”, dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, señaló la deuda que ella dejó en su segunda administración (2016-2019) fue de 40 millones de pesos pero que en la anterior administración (2019-2022) de Morena se incrementó hasta casi los 300 millones de pesos.

“Yo dejé una cantidad en Sideapa de 40 millones de deuda, salimos y en el “trieno del cambio” encontramos una cantidad de 299 millones de adeudo en la luz y ahora nosotros llegamos a un tope de casi 509 millones del adeudo con la Comisión Federal de Electricidad”, aseguró.

De acuerdo con el gerente de Sideapa, Francisco Escalera Tostado, la deuda del Sideapa con la CFE representa mas del 95 por ciento de la deuda total (a corto y largo plazo) que tiene este organismo. “Realmente el acreedor número uno que tenemos es CFE, debe ser mas del 95 por ciento de la deuda, con todos los demás proveedores no estamos atrasados, pagamos máximo 15 o 30 días”, aseguró Escalera. La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, señaló que sí se está abonando entre 5 y 7 millones de pesos mensuales a la CFE pero que estas cantidades no han tenido un efecto que se refleje positivamente en la deuda total porque en realidad solo abonan a los intereses y no al capital.

“No hay recurso en ningún municipio del país que pueda solventar las deudas y los gastos que se tienen en Comisión Federal de Electricidad, de verdad, es una pena ver cómo a los municipios nos sacrifican con unos contratos tan fuertes y no tenemos para pagar. Sideapa es un órgano descentralizado de la Presidencia y aún así con lo que se ha pagado hemos hecho lo que no ha hecho ningún municipio, que es el drenaje y con recursos propios y ahí sí pido un favor a Gobierno Federal que ojalá nos puedan ayudar con contratos nuevos, con renovación de contratos, con un plazo mayor a pago porque estas deudas se heredan al municipio que viene y esto ya lo sabe la presidenta municipal electa de Gómez Palacio”, dijo la alcaldesa.

Señaló que ningún alcalde que venga después de ella podrá subsanar la deuda ante el histórico que le dejaron pero también ante las tarifas que se manejan.

“Les voy a decir una cosa, al rato quien venga eh, si no tenemos un contrato mejor, ni crean que va a poder pagar nadie. Abonamos a los intereses no a capital”, dijo la alcaldesa, quien aseguró que si todos los municipios se pusieran en huelga y no pagaran la luz habría un problema social fuerte con la ciudadanía que depende de los servicios básicos.

“Y no se trata de pelear, porque luego me dicen que me ando peleando con todo mundo, pero eso es una realidad”, aseguró.

La alcaldesa además señaló que está en espera de una firma de personal de México autorizado para que a Gómez Palacio le autoricen una tarifa especial que estuvo gestionando desde hace mucho tiempo. “Quiero que me llegue el papel firmado, verbalmente está comprometido, sería una tarifa tipo agrícola y van a bajar mucho los recibos de la luz”, señaló Herrera Ale, quien también comentó que Sideapa no tiene adeudos con la Comisión Nacional del Agua.

“Somos el único municipio en el país y eso sí lo presumo que estamos al corriente en el pago con los derechos de extracción de agua con Conagua”, informó la presidenta municipal, Leticia Herrera.