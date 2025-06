Deben saber aguantar las críticas: Aguirre

- Javier Aguirre, seleccionador mexicano, aseguró que antes de su retorno al Tri, los jugadores renunciaban al equipo nacional como el español Álvaro Morata, delantero de la Roja, pretende hacer.

"Hoy (ayer) leí la entrevista de (Alvaro) Morata, que dijo que le silbaron y que por ello no quería volver a la selección porque le silban, y es el foco de las crítica. Pasaba algo similar en México, llevaba 15 años fuera, notaba que jugadores venían incómodos, sufriendo, por las críticas", explicó en una rueda de prensa.

'El Vasco' preparó a su equipo para enfrentar esta noche a Surinam, en el segundo partido del Tricolor en la Copa Oro 2025, en la que debutaron el sábado pasado con una victoria de 3-2 sobre República Dominicana.

"El que no esté preparado para la crítica ni para la exigencia no sirve para la Selección, no mientras yo esté dirigiendo. El grupo de futbolistas actuales están preparados, los veo fuerte, sólidos. Las críticas son bienvenidas, cada quien hace su trabajo de la mejor manera posible", añadió el antiguo estratega del Atlético de Madrid.

Aguirre asumió el banquillo mexicano en julio de 2024, para empezar su tercera etapa al frente de la selección de su país, a la que comandó en los mundiales 2002 y 2010, y ahora lo hará en 2026.

LES CAMBIA EL CHIP

El ex manejador del Mallorca español afirmó que desde su vuelta, ha logrado que los mexicanos vuelvan a sentir orgullo por representar a su país.

"Noto ahora el orgullo de venir a la selección, veo cómo cantan el himno, cómo en el vestuario somos un grupo solidario. Ahora veo que les gusta venir".

Sobre el duelo ante Surinam, un cuadro que en el papel es "fácil", 'El Vasco' descartó una goleada por parte de su conjunto.

"La verdad es que no hay rival pequeño. Sostengo que somos favoritos con otras tres selecciones para llevarnos la copa, pero todos los partidos son igualados (...) Todos quieren que ganemos 4-0, lo entiendo, pero no es tan así, debemos ir creciendo, mejorando dentro y fuera del terreno de juego", comentó.

México es segundo del grupo A, con tres puntos, los mismos que Costa Rica, primero por su mejor diferencia de goles.