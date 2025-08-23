Debate en Cabildo por relevo en la Contraloría Municipal de Torreón

La convocatoria para recibir propuestas de quien será el nuevo titular de la Contraloría Municipal fue tema de debate durante la sesión ordinaria de Cabildo, en la que ediles de oposición cuestionaron el cambio y exigieron que la selección se haga con transparencia y atendiendo el interés ciudadano, no de grupos políticos ni personales.

A su vez, la fracción priista expresó su respaldo al alcalde, Román Alberto Cepeda en su intención de hacer cambios en esta y otras áreas que están consideradas.

Luego de que el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, dio lectura a la solicitud que se incluyó en el último punto del orden del día, la síndica de minoría, María del Socorro Aguilera, del partido Morena hizo un posicionamiento a nombre de dicha fracción, y aclaró que su voto sería a favor de que se emitiera la convocatoria, pero cuestionó que se pretenda cambiar al contralor apenas unos meses después de que se dio el voto de confianza a Eduardo Terrazas Ramos a cargo de dicha área, en enero de este año.

"La Contraloría no es un cargo político de conveniencia, sino una institución fundamental para garantizar la transparencia y rendición de cuentas; hoy se nos plantea la emisión de una nueva convocatoria para designar a otro titular de la Contraloría, hecho que genera dudas legítimas, pues no se puede entender el relevo de un contralor como si se tratara de un juego en el que si no hace lo que quiero lo quito", decía el posicionamiento.

"La administración de una ciudad debe conducirse con seriedad, apego al deber ser y a la responsabilidad de hacer bien las cosas, no bajo criterios de capricho, interés particular o de grupos políticos" continuó, y dijo que el voto sería a favor pero que el proceso debe atender al bienestar de Torreón "pues la Contraloría debe estar al servicio del pueblo, no de un grupo ni de un proyecto personal".

Ante esa intervención, el priista Raúl Ruelas pidió a los ediles que "nos tranquilicemos", ya que solamente se estaba sometiendo a votación la emisión de la convocatoria y no la propuesta de nadie, a lo que se sumó el panista Sergio Lara Galván, quien comentó que cualquier administración federal, estatal o municipal requiere de cambios.

"Tan es así que a nivel federal se han realizado cambios en un año, no veo porqué no se puedan llevar a cabo de manera natural, ordinaria y legal como se está previendo", además de que coincidió en que no se estaba proponiendo a ningún servidor público para ocupar ese cargo.

La síndica de mayoría, Natalia Fernández se sumó al llamado y resaltó que la fracción priista da todo el apoyo al alcalde en los cambios "que para nadie es un secreto que se están haciendo movimientos".

Por su parte, el regidor del PT, Luis Ortiz Zorrilla consideró que había prisa por sacar la convocatoria, pues esta se va a publicar en la Gaceta Municipal este día y que la recepción de propuestas se cerrará el martes próximo, por lo que votó en contra.

El edil petista entró en discusión con el Secretario del Ayuntamiento, quien le cedió la palabra pese a que ya se había agotado la ronda de participaciones, pero le pidió apegarse al tema en cuestión y hacer los comentarios pertinentes, a lo que Ortiz Zorrilla respondió que "somos dueños de nuestras palabras".

El regidor consideró que había prisa por sacar la convocatoria, y que desde ayer y hasta el martes no daría el tiempo suficiente para que la ciudadanía se enterara e hiciera sus postulaciones.

Destacó que este proceso debería ser abierto y publicarse en redes sociales y periódicos, para permitir la participación de la ciudadanía; incluso dijo que el Ayuntamiento estaba en una "nada jurídica" porque no se tenía la renuncia del contralor, aunque Ganem Guerrero le aclaró que desde el jueves, Terrazas Ramos presentó dicha renuncia como parte de un procedimiento administrativo que no es necesario notificar a los ediles.

El regidor de Morena, Gabriel Francisco Pedro se sumó al debate, al señalar que no se vaya a contratar a un contralor que en vez de vigilar "vaya a esconder la mugre por debajo del tapete". Finalmente, la propuesta para emitir la convocatoria se aprobó por voto mayoritario.

Cómo será el procedimiento

En entrevista con medios de comunicación, el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero dio a conocer que la renuncia de Eduardo Terrazas Ramos a la Contraloría Municipal se recibió desde el pasado jueves y surtirá efecto a partir del próximo viernes 29, por lo que habrá el tiempo suficiente para analizar los perfiles que se postulen.

Dijo que el contralor aún está en funciones, pero como su salida será a partir de entonces, la administración no se puede quedar sin titular, por lo cual se está iniciando el procedimiento desde ahora.

"Es la misma convocatoria de cada administración, y por supuesto que es abierta; hay propuestas pero cualquier ciudadano puede venir y dejar su papelería siempre y cuando cumpla los requisitos, así fue en esta administración", según indicó.

Señaló Ganem que la convocatoria establece que desde este fin de semana y hasta el próximo martes, se van a recibir las propuestas; posteriormente se habrán de revisar y evaluar, para seleccionar una terna de aspirantes, sobre la cual se decidirá en la siguiente sesión de Cabildo, y el alcalde tomará la protesta al nuevo titular.

Aseguró que hasta el momento, la renuncia de Terrazas Ramos es la única que se ha recibido oficialmente, e insistió en que los cambios en la administración obedecen a nuevas necesidades y a que se hagan mejor las cosas, como esta semana declaró el alcalde, Román Alberto Cepeda.

Sobre las acusaciones de opositores, en el sentido de que hay desorden en la administración municipal, el secretario del Ayuntamiento dijo que "podrá salir a decir cualquier payaso que hay desorden, la realidad es que no han podido demostrar lo contrario, están su derecho de hacer lo que quieran, hoy los ciudadanos celebran que hay un gobierno eficiente y que está respondiendo".