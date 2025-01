¿De qué tratará la nueva película de Robert Eggers, el cineasta detrás de Nosferatu?

Después de cautivar al público con su particular visión del vampirismo en Nosferatu, Eggers promete sumergirnos en un nuevo universo de horror, esta vez ambientado en la Inglaterra del siglo XIII.

¿De qué tratará la nueva película de Eggers?

El aclamado director Robert Eggers, conocido por sus visionarias películas de terror como The VVitch y Nosferatu, se adentra ahora en el mundo de los hombres lobo con su próximo proyecto, Werwulf.

Coescrito junto a Sjón, con quien ya colaboró en El Hombre del Norte (The Northman), Werwulf promete ser una experiencia cinematográfica tan intensa y atmosférica como sus anteriores trabajos.

La trama de Werwulf nos transportará a un período histórico marcado por la superstición y la violencia, donde la leyenda del hombre lobo cobrará vida de una forma nunca antes vista. Eggers, conocido por su meticulosa investigación histórica y su obsesión por los detalles, promete una inmersión profunda en este mundo medieval, lleno de simbolismo y oscuridad.

¿Quiénes conformarían el elenco?

Focus Features, la división de Universal que ha respaldado los proyectos más ambiciosos de Eggers, vuelve a confiar en el director para llevar a cabo este nuevo desafío. El estudio ha fijado la fecha de estreno para Navidad de 2026, repitiendo la estrategia exitosa de Nosferatu.

Además de Eggers y Sjón, el equipo de producción contará con la participación de Chris y Eleanor Columbus, quienes ya colaboraron con el director en Nosferatu, como productores ejecutivos, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

Del elenco no se ha confirmado la participación de ninguna estrella de Hollywood, sin embargo, con la tendencia de este cineasta para repetir miembros de su equipo de trabajo, no sería extraño pensar en la presencia de actores como William Dafoe, quien ha aparecido en todas las películas de este cineasta, excepto The VVitch.

Otros actores y actrices que han participado en películas anteriores de Eggers son Anya Taylor-Joy, los hermanos Alexander y Bill Skarsgård, Nicole Kidman, Aaron Taylor-Johnson y Lily-Rose Depp.