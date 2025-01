¿De qué trata 'La Propuesta'? La película que es tendencia en Disney Plus

En esta plataforma, las películas animadas suelen liderar el top de las más vistas. Sin embargo, en los últimos días, una película de comedia y romance ha sorprendido al público al posicionarse entre las favoritas.

La Propuesta, estrenada en 2009 y protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds, ha logrado casi 16 años después conquistar a los usuarios de esta plataforma de streaming. La película estuvo varios días en el puesto número 1 del ranking de más vistas en Disney+, aunque recientemente ha bajado al segundo lugar.

¿De qué trata esta película?

Margaret (Sandra Bullock) es una exitosa y estricta editora en Nueva York que, debido a un problema con su visado, se enfrenta a la posibilidad de ser deportada a Canadá, su país natal. Para evitarlo y conservar su visa en Estados Unidos, declara que está comprometida con su joven asistente Andrew (Ryan Reynolds), a quien ha estado atormentando durante años.

Andrew acepta participar en la farsa, pero con ciertas condiciones. Juntos viajan a Alaska para conocer a la peculiar familia de Andrew, y Margaret, acostumbrada a tener todo bajo control, se ve sumergida en situaciones absurdas e imprevisibles. Mientras los preparativos de la boda continúan y un agente de inmigración les sigue de cerca, ambos se ven obligados a seguir adelante con su plan, a pesar de las consecuencias.

Uno de los géneros más infravalorados ha sido siempre la comedia romántica. Las historias sobre enamorados enfrentando dilemas de si lo harán o no lo harán han sido enormemente populares, aunque no cabe duda de que, en la actualidad, no es un género particularmente prolífico. Tal vez por esta razón, los espectadores están volviendo a los clásicos.

En 2024, La Propuesta celebró su 15º aniversario, una ocasión perfecta para que el elenco recordara con cariño la película. En particular, Ryan Reynolds, quien ha interpretado al mercenario bocazas durante años, admitió que "haría lo que fuera" para hacer una secuela, especialmente debido a su excelente relación con Sandra Bullock fuera de los focos.