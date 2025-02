¿De qué falleció el actor de K-dramas Liang Youcheng?

El mundo del espectáculo y de los K-dramas se encuentra de luto tras la muerte del actor surcoreano Liang Youcheng, quien falleció luego de que su salud empeorara tras ingresar al hospital por una supuesta gripe.

Con 27 años de edad, el joven actor que había participado en producciones como 'Echo Of Her Voice' y 'My Heart', y que además se encontraba trabajando en la serie 'It Girl In Tang Dynasty', comenzó a presentar ciertos problemas por supuestos síntomas de gripe previo a las celebraciones del Año Nuevo chino.

Liang Youcheng (ESPECIAL)

Sin embargo, de acuerdo a la información que se ha revelado por parte de la familia del actor y en medios coreanos oficiales, la salud de Liang Youcheng se complicó repentinamente y falleció durante el segundo día de las festividades del Año Nuevo chino en el hospital donde se encontraba internado.

" Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final ", dijo Wu Xuyi, amigo del actor, quien además dio a conocer la muerte de éste en redes sociales.

¿De qué murió Liang Youcheng?

De acuerdo a la información proporcionada por el medio Malasia Hype, el actor de 27 años Liang Youcheng ingresó al hospital a finales de enero tras presentar síntomas y complicaciones de lo que se pensaba era un resfriado común.

Sin embargo, la salud del actor empeoró con el pasar de los días, pues apareció una infección que atacó directamente a su sistema nervioso central, misma que terminó por acabar con su vida.

Pese al esfuerzo de los médicos que estaban atendiendo a Youcheng nada se pudo hacer para salvarlo.

Similitudes con la muerte de Barbie Hsu

El caso de Liang Youcheng ha recordado a la muerte de la actriz taiwanesa Barbie Hsu, quien perdió la vida luego de que comenzó a presentar problemas de salud por una gripa que más tarde evolucionó a una neumonía que acabó con su vida. La mujer habría adquirido un virus durante sus vacaciones en Japón mientras celebraba el Año Nuevo.