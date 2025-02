¿De qué está acusando Carlos Trejo a Alfredo Adame que podría ir a la cárcel?

De nueva cuenta el 'cazador de fantasmas', Carlos Trejo y el conductor de televisión, Alfredo Adame, vuelven a ser blanco de polémica en redes sociales, luego de que el primero lanzara fuertes acusaciones contra el otro.

Y es que según recoge el portal de TVNotas, Carlos Trejo ha lanzado fuertes acusaciones contra Adame que, según sus palabras, podrían llevarlo a terminar en la cárcel.

"Adame es la parte intelectual del crimen", asegura Trejo.

A 30 años de la primera publicación del famoso y polémico libro, Cañitas, de Carlos Trejo, éste habla al respecto sobre algunos casos que trata en él, entre ellos la muerte de personas cercanas y también eventos que vinieron tiempo después de su publicación, entre ellos las peleas con Alfredo Adame.

Aunque las riñas entre estas dos figuras públicas casi siempre se vean envueltas en tintes de comedia gracias al poder de las redes sociales y los memes, lo cierto es que a inicios de los dos mil, estos enfrentaban una pelea fuerte.

De acuerdo al libro de Trejo, hay un capítulo llamado 'El hermano incómodo', el cual es protagonizado por su hermana Norma Trejo y Alfredo Adame, episodio con el que además asegura que éste 'acabó con la vida de una persona'.

"El hermano incómodo’ trata sobre mi hermana, Norma Trejo, y Adame, quienes en 2005 buscaron la forma de estafar a una televisora por 80 millones de pesos, pero no pudieron. Mi hermana se fue de mi oficina y se llevó a varias personas de mi staff, como a Luis Noguez, quien luego fue el asistente personal de Alfredo Adame (2006)", señaló el 'caza fantasmas'.

Según Trejo, Adame y su hermana habrían ideado un plan para 'asesinarlo', pero habría existido una confusión que acabó con la vida de otra persona.

Según Carlos Trejo, la persona que perdió la vida fue Luis Noguez, quien, según señala, a la fecha está 'desaparecido'.

"Ese delito quedó en stand by, porque el tal Noguez está desaparecido hasta hoy. Actualmente, Adame ha alardeado de que mató a una persona cuando era joven. Obviamente no va a decir la verdad. Trata de distorsionar la realidad, pero acepta públicamente que mató a alguien. Se refiere a esta persona. Quizá él no jaló el gatillo, pero sí fue la parte intelectual del homicidio”.