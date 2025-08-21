De los videojuegos al código: cómo Algonova convirtió la obsesión de mi hijo por Roblox en una puerta hacia el futuro

Como muchas madres en Latinoamérica, durante un tiempo me preocupaba la cantidad de horas que mi hijo pasaba frente a una pantalla. Mi hijo Juan, de 11 años, podía pasar la tarde viendo videos en YouTube, explorando TikTok o jugando Minecraft y Roblox. Sus notas escolares fueron decayendo, y sus logros en el mundo virtual parecían conmoverlo mucho más que cualquier cosa en la vida real.

Intentaba poner límites, por supuesto. Pero sabía que si lo prohibía todo, lo perdería. Y si no había nada, tu talento y tu curiosidad seguirían atrapados en este pantano de estímulos fugaces. Me quedé con una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo puedo convertir esta obsesión en una verdadera oportunidad?

De la frustración al reto

Buscando alternativas, descubrí la programación para niños: entornos visuales, lúdicos y progresivos que combinan creatividad, lógica y resolución de problemas. Para motivarlo, propuso una frase: "¿Podrías cambiar la intensidad de tu juego de Roblox?". Fue entonces cuando me estanqué y empecé a escribir mis primeras líneas de código.

Aprender solo era agotador: tutorías largas y desordenadas en inglés. Necesitábamos estructura y motivación. Así llegamos a Algonova , una escuela en línea con clases personalizadas en español, diseñada para niños. Desde la primera clase, no hay diferencia: nada de tecnicismos, todo práctico y orientado a proyectos. Juan Volvio

Feliz mostrando un personaje animado. Por primera vez, usé la computadora para crear , no para consumir.

Lo que empecé como un juego, pasó algo más.

Gracias a Algonova, Juan mejoró su lógica, atención y capacidad para resolver problemas. Aprendió a compartir ideas, presentar proyectos y trabajar en equipo. Además, tengo amigos de otros países y entiendo que el mundo es más grande que tu ciudad. La flexibilidad de Algonova te permite aprender a tu propio ritmo, en un entorno motivador y seguro.

Cuando los resultados sean visibles

Antes, Roblox era tema de conversación. Hoy es tu motor de aprendizaje gracias a Algonova. Prepárate para un hackathon escolar y comparte tus ideas con seguridad. Algonova te da herramientas y confianza; para mí, tranquilidad. Juan desarrolla habilidades útiles para el futuro: pensamiento lógico, autonomía, perseverancia y curiosidad.

Para familias que están en el mismo punto

Si tuviera que dar un consejo a otros sacerdotes, sería éste:

No lo bloquees de inmediato. Miren, ¿qué hace tu hijo en el juego? ¿Construye? ¿Resuelve problemas? ¿Imita lo que ves?

Propongan un pequeño recto. A veces, basta con una chispa para arrancar el motor.

Busca una guía estructurada. Con buenos profesores, el camino se vuelve mucho más claro.

Celebren los logros. Un portal creado o una animación terminada también merecen un aplauso familiar.

Estoy convencida de que una buena escuela online puede marcar la diferencia. Porque lo importante no es solo aprender a programar, sino aprender a creer en uno mismo. Y eso, al final, es el mejor regalo que un hijo puede recibir. Algonova fue el espacio donde mi hijo comenzó a creer que sus ideas podían volverse realidad.

