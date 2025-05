'De los errores se aprende'

Un ejemplo de una persona versátil es la actriz Luz Aldán. La mexicana ha mostrado su talento en distintos espacios como escenarios de teatro, TV y cines.

El talento que expuso en la pantalla chica en la telenovela Despertar contigo y en proyectos como La casa de las flores 2, Backdoor, Guerra de vecinos 2, Harina y recientemente en la pantalla grande con el estreno de la película Loco por ella en el pasado mes de abril, se originó en la biblioteca de su escuela.

El sueño comenzó a forjarse con un libro que encontró en este sitio donde se albergan obras que, comprobado está, pueden cambiarle la vida a alguien. Su labor era limpiar el lugar, pero al tener 10 Lecciones de Técnica de Actuación Teatral de Salvador Novo en sus manos, su concentración fue en su contenido y en llevarlo a la práctica. Se llevó el texto consigo y al llegar a casa le planteó a su mamá su objetivo de vida: ser actriz. Hoy en día su madre es su fan número uno.

"Nunca te imaginas que las cosas que te pasan de pequeña van a tener un valor tan fuerte", declaró Luz en entrevista telefónica con esta casa editora.

La histrionisa está lista para regresar a Torreón con La obra que sale mal, cuya función será el miércoles 4 de junio en el Teatro Nazas a las 20:30 horas.

En la conversación, Luz rememoró que tiene más de una década sin pisar tierra lagunera, por lo que le emociona mucho volver. "A pesar del calor que es fuerte para los que somos de la Ciudad de México, me gusta mucho la ciudad", declaró.

La puesta en escena multipremiada (ganadora como Mejor Comedia del Año en los Premios Olivier 2015, mejor escenografía Tony Awards 2017, Mejor Obra Broadway Audience Choice Awards y Premio del Público en los Premios Metropolitanos de Teatro 2019) es una comedia que cuenta la historia de una compañía de teatro aficionada que intenta representar una obra de misterio y comete una serie de errores. Su sinopsis dice: "Asesinato en la Mansión Haversham es una obra donde las cosas van de mal, hacia un completo desastre. Una protagonista inconsciente, un cadáver que ni actuar muerto puede y actores que se tropiezan con todo, incluyendo sus líneas. Esto es una catástrofe inimaginable".

Por lo anterior, se le cuestionó a Aldán sobre su preparación para que una obra salga mal, ya que lo común es que se ensaye para que todo salga perfecto. "Para que las cosas salgan mal tienes que hacerlas mucho mejor porque todo está medido. Me atrevería a decir que es de las obras más difíciles que he hecho en mi vida, en mi carrera, porque es una obra súper precisa y milimétrica".

Es así, como en este proyecto no se da pauta a la improvisación y todo el equipo tiene que estar en completa sincronía, para que los errores salgan bien. Esto implica no solo en el guion, sino también en escenografía, sonidos, etc.

El personaje de Luz es "Annie", parte del equipo técnico del teatro. "Ella es técnica, ayuda a poner escenografía, utilería. Es muy tímida e insegura y de pronto pasa algo en la mitad de la obra donde ella tiene que entrar a escena y ya te imaginarás, nunca ha actuado", por lo que se hace "un verdadero desastre muy divertido".

Aldán, quien es nueva en este proyecto y se ha sentido muy cobijada por sus compañeros, confesó que le causaba un poco de temor. Su primera función fue ayer en la ciudad de Monterrey y se encontraba a la expectativa de lo que pasaría.

Asimismo, hizo una comparativa de los actores con los deportistas de alto rendimiento, ya que su labor física sobre el escenario implica un gran desgaste.

El mensaje de la obra no solo le llega al público asistente, ya impactó en su vida misma. Su mayor aprendizaje es que "de los errores se aprende".

Para ella, una actriz perfeccionista, equivocarse no formaba parte nunca del guion, incluso pequeños descuidos como salir con un zapato diferente a escena (esto le sucedió en Todo el mundo habla de Jamie) para ella simbolizaba un error garrafal; ahora, aprendió a transitar eso. "La obra que sale mal me ha enseñado algo muy importante, no te puedes quedar en el error, tienes que pasar la hoja".

Para quienes no han visto esta puesta en escena, Luz les envió un mensaje: "Si es la primera vez que van al teatro y van a ver esta obra, va a ser la mejor decisión de sus vidas. Cualquier cosa que yo les pueda decir se va a quedar corta con lo que es esta obra y si ya han ido al teatro o ya la han visto, cada elenco es diferente", así que de ambas formas se sorprenderán.

Aldán "no se baja del tren", en cuanto a la actuación se refiere, por el valor que tiene para ella. Confesó que el reto más difícil al que se ha enfrentado a lo largo de los años es "mantenerse". "La verdad es una industria dura", dijo, y para salir avante reconoció que debe tener los pies puestos sobre la tierra y mantener su esencia. Han habido situaciones que la han hecho dudar de seguir en este camino actoral; no obstante, ante esa disyuntiva adulta sale a flote la Luz de la biblioteca, aquella chica que soñaba con ser lo que hoy en día es, y la incita a seguir andando en esta dirección.

Además de la actuación, ella se ha nutrido mucho de la comedia. Desde que esta "la abrazó", no la ha soltado y, gracias a ella, ha hecho importantes vínculos.