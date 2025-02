de Lamar retumba en el campo

Lamar apareció en el escenario cuando el marcador entre Kansas City y Philadelphia se encontraba 0-24 a favor de los Eagles, irrumpiendo en la pausa para interpretar algunos de sus mayores éxitos del momento.

UN INICIO CON SAMUEL L. JACKSON

Enseguida, Lamar inició su actuación rodeado de un cuerpo de bailarines, cuya vestimenta en tonos blanco, rojo y azul también hacía referencia a la bandera de EUA.

Mientras la energía crecía en el estadio, el rapero comenzó a rimar al ritmo de Squabble Up y HUMBLE, desatando la euforia de sus seguidores. Continuó con Euphoria y man at the garden.

EL MOMENTO DE NOT LIKE US

Sin embargo, el punto culminante llegó cuando sonó Not Like Us, tema que desató la emoción del público y se convirtió en el momento más comentado del show.

Luego, el artista dio paso a su segunda invitada, la cantante SZA, quien se unió a la presentación para interpretar Luther y All the Stars, la exitosa colaboración que lanzaron en 2018 y que ayudó a impulsar la carrera de la artista.

Entonces Lamar lanzó Not Like Us, con la eliminación de la palabra "pedófilos" en sus letras, para terminar con tv off.

La última sorpresa fue cuando lo acompañó en el escenario la tenista norteamericana Serena Williams, quien bailó con sus Nike junto al rapero, lo que también entusiasmó a la audiencia.

Las críticas apuntaron a que el espectáculo fue visualmente discreto en comparación con ediciones anteriores y que el público no pareció reaccionar con el mismo entusiasmo que en otros Halftime Shows.

Su presentación fue incluso comparada con la del rapero Usher, quien protagonizó el show del año pasado con una puesta en escena más elaborada.

Sin embargo, los seguidores de Lamar defendieron su actuación, resaltando su talento artístico, la potencia de su lírica y su capacidad para ofrecer un show fiel a su esencia.

Aunque el debate sigue abierto, lo cierto es que su paso por el Super Bowl LIX dejó una huella en la historia del evento más visto del año.