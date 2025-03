DE LA LAGUNA DE LA LAGUNA PARA EL MUNDO PARA EL MUNDO

Y después de un tiempo de haberse filmado en la Comarca Lagunera el filme Pérdida total, por fin verá la luz a nivel nacional.

Dirigida por Enrique Begné ,producida por el lagunero "Pato" Saga y protagonizada por Leo OrtizGris, la cinta llegará a más de 400 salas en toda la República Mexicana a partir de hoy.

Begné, OrtizGris y Jorge A. Jiménez hablaron en exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom de este estreno en el que brillarán varios escenarios y locaciones de la Comarca Lagunera.

Los tres coincidieron en algo... disfrutaron muchísimo su estancia en la Comarca. Les encantaron los atardeceres, la gente y la comida.

El primero en charlar fue el cineasta Enrique, quien se mostró feliz de presumir este largometraje con sello lagunero.

"Tenemos a La Laguna en el corazón. La Comarca es la película. Conozco bien a 'Pato' Safa que ha llevado mucho trabajo a Torreón. Es un gran director, productor y socio. Yo le dije que quería hacer esta película (Pérdida total) y ahí empezó la aventura. Quedamos en realizarla en sus tierras y así sucedió.

"Fue una cosa maravillosa, nos ayudó mucha gente a concretar este proyecto. Trabajamos con bastantes jóvenes y lo mejor es que son laguneros. Se volvió una película local y no una en la que llegara una invasión de chilangos para llevarla a cabo", comentó el director y añadió que le encantó el Centro de Torreón, los paisajes, el desierto y otros sitios como Parras y Viesca", comentó.

Tocó el turno de compartir su opinión a Leo OrtizGris. Celebró que el filme llegue a las salas, y es que recientemente algunos han optado por entrar directo a las plataformas.

"Me da orgullo que ustedes puedan ver la cinta. El cine como experiencia colectiva es muy importante, más si se trata de una comedia , porque ahí es cuando viene el contacto con el público. Arribará a 400 salas. Pérdida total es una comedia diferente, sé que muchas personas dicen eso, pero en verdad esta sí que lo es. Es una buena oportunidad para que vayan al cine y la pasen bien".

Doblemente feliz se encuentra el actor Jorge A. Jiménez, ya que le enaltece que el largometraje se haya rodado en su estado.

"Es muy raro que se haga cine en mi Coahuila. Son contadas las producciones que se han contado en el estado. Esta película, este tipo de cine sí es distinto porque a final de cuentas, para mí, es un drama rodeado de comicidad", contó el encargado de dar vida a un personaje apodado "Coyote".

En la trama, Leonardo encarna a "Claudio Gómez". Es un 'tranza', un mentiroso, no especialmente simpático y el reto es que a lo largo de la película la gente lo compadezca y simpatice con él. Contó que no se quería rasurar para hacerlo, pero tuvo que ceder.

"Este tipo 'Claudio' se tenía que ver bien jod… y es que esa era la apuesta de este protagonista. Debía no ser un tipo agradable a la vista ni en su forma de ser. Es un hombre cuya forma de vida ha sido el embuste y la mentira para conseguir sus objetivos.

"Pasa por una mala racha en su empleo, en su relación sentimental y luego de le ocurre una idea con la que empieza a acabar un pozo sin fondo. Es una comedia ácida. No van a saber si reír o llorar", contó.

Al preguntarle, si en la vida real se había sentido agobiado por problemas económicos, respondió que sí, y más en estos tiempos.

"Con nuestro peso y demás, con los aranceles, claro que en ocasiones la estamos pasado mal, pero bueno, hay que trabajar y no desistir nunca con tal de salir adelante", relató Leonardo.

Jorge A. Sánchez (Protagonista de la serie Pancho Villa: El centauro del norte) relató la psicología de su personaje.

"'Coyote' se ve ligado al protagonista por consecuencias. Mi papel empieza a mentir, pero por otras circunstancias, ya que tiene que proteger a su hija. Va mintiendo y luego no sabe cómo arreglar las cosas".

Por último, Enrique Begné alabó también el elenco de la producción, que incluye a Joaquín Cossio y a los laguneros, Rodrigo Oviedo y Héctor Kotsifakis.

"Luego la gente piensa que hay talento en CDMX, Monterrey o Guadalajara y no, hay talento en todo nuestro país y por supuesto en Torreón. De igual manera, pienso que si no hubiese tenido la respuesta positiva de los actores, esta 'peli' no se habría logrado".