¿De cuánto es la multa por tener registros abiertos o en malas condiciones en Torreón?

La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo lleva a cabo un barrido en la ciudad para detectar registros telefónicos y de instalaciones eléctricas que se encuentren abiertos o en malas condiciones, con el propósito de exhortar a las empresas propietarias a que los reparen.

El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López dio a conocer que se han desplegado los inspectores por diversos sectores ciudad para identificar estas fallas, ante el peligro que representan para los peatones al permanecer abiertos o con las instalaciones de cables expuestas.

Refirió que una de las zonas a las que se le da mayor prioridad es el Centro Histórico, donde una revisión previa indicó que hay un alto número de registros en malas condiciones, descubiertos, quebrados y que representan un peligro para los transeúntes.

Sin embargo, también se recorren otros puntos de la ciudad, al tener conocimiento de que por estas deficiencias se han registrado accidentes vehiculares, como ocurrió en días pasados con un registro de telefonía que estaba descubierto sobre el bulevar La Nogalera al norte de la ciudad, donde ocurrieron por lo menos dos percances.

Muñoz López indicó que se hará un censo para tener un registro más preciso de la infraestructura que está en malas condiciones, y una vez que se tengan los números, se enviarán las notificaciones a las empresas propietarias para que procedan a su reparación.

Indicó que en caso de que no atiendan las notificaciones, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo procederá con la aplicación de multas, que son muy variables desde los 5 mil hasta los 100 mil pesos, según la gravedad de la falta.

La revisión a los registros de cableado eléctrico y telefonía forma parte del programa de atención y ordenamiento que esta dependencia realiza en toda la ciudad, y que incluye desde las instalaciones de puentes peatonales, paraderos de autobuses, estructuras de anuncios espectaculares y toda aquella que ocupa espacios en la vía pública.

Al respecto, Gustavo Muñoz señaló que se siguen enviando notificaciones y se han empezado a aplicar multas a quienes hacen caso omiso en esa primera instancia, pues lo que se busca es generar un ordenamiento y mejorar la imagen urbana de Torreón.

¿De cuánto es la multa por tener registros abiertos o en malas condiciones en Torreón?