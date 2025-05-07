¿De cuánto es la fortuna de Franco Colapinto? | El argentino regresa a la F1

Este miércoles se anunció el regreso de Franco Colapinto a la parrilla de pilotos de la Fórmula 1, pues estará sustituyendo al australiano Jack Doohan en la escudería Alpine.

Serpa a partir del próximo Gran Premio de Emilia-Romagna cuando el argentino haga su regreso al “Gran Círco” en el circuito de Imola, que la competencia será del 16 al 18 de este mes, Copalinto estará presente en los siguientes cinco Grandes Premios (Italia, Mónaco,España, Cánada y Austria). Alpine lo tenía como piloto de reserva desde el inicio de la temporada 2025.

Franco hizo notar su felicidad, pues acudió a sus redes sociales en donde realizó publicaciones tras su regreso:

"Feliz! Volvemos. Vamos con todo", escribió en uno de sus mensajes.

MÁS INFORMACIÓN La nueva docuserie 'Formula E: Driver' ya está disponible en México

Franco Colapinto compartió un video realizado junto a Mercado Libre en el que se lo ve colocándose el casco con el que competirá. En las imágenes, se lo escucha decir "Nos vemos en Imola" y aparece el mensaje: "Vuelve Franco. Volvemos todos."

Además, en otro video publicado por Alpine y replicado por el propio piloto, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y agradeció el apoyo recibido durante los meses en que se desempeñó como piloto de reserva de la escudería.

MÁS INFORMACIÓN ¿Quién es Kimi Antonelli, el joven piloto que logró la pole en la Sprint de Miami?

El joven piloto italiano de Mercedes firmó un tiempo de 1:26.482 en la SQ3,

¿De cuánto es su fortuna?

Franco terminó la temporada 2024 de forma inesperada, ya que no estaba en sus planes unirse a la parrilla. Con nueve carreras completadas, se volvió en ídolo de muchos argentinos que soñaban con volver a ver a un compatriota en la máxima categoría.