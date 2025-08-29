¿De cuánto es la fortuna de Checo Pérez tras firmar con Cadillac?

Deportes Checo Pérez Carreras US Open 2025 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

Checo Pérez

EL UNIVERSAL

Además de lo deportivo, la reciente incorporación de Sergio "Checo" Pérez con Cadillac para la próxima temporada de la Fórmula 1, también viene con beneficios económicos para el entorno del mexicano.

Además, hoy en día, el piloto exRedBull posee una gran cantidad de negocios e inversiones que pudo realizar gracias a su sólida carrera en el máximo circuito del automovilismo. Y que en adición, le han dado frutos.

De acuerdo con información de Celebrity Net Worth, especializado en registrar los patrimonios de celebridades y deportistas, "Checo" Pérez tiene en la actualidad 50 millones de dólares.

Una cifra que acrecentará en 2026 gracias a su regreso a la F1, porque además del dinero contractual, le permitirá firmar con diversos patrocinadores.


Esta abultada cantidad fue posible gracias a los acuerdos firmados con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. Sin embargo, el nacido en Guadalajara ha sabido invertir su dinero fuera del mundo deportivo.


¿Cuáles son los negocios de Checo Pérez?


    

  • Tiene su propia tienda en línea de ropa y accesorios.
    • 

  • Tiene una colección exclusiva con la marca Acapella.
    • 

  • Se asoció con Habits Proteins para lanzar una línea de proteína vegana.
    • 

  • Promueve alimentos y productos acordes a sus valores de bienestar corporal.
    • 

  • Es accionista de KVavak, la empresa mexicana que vende y compra vehículos seminuevos.
    • 

  • Tiene su propia serie en Disney+.
    • 

  • Ha sido protagonista en la serie documental "Drive to survive" de Netflix.
    • 

  • Compite en el campeonato de lanchas eléctricas con su equipo "Team México".
    • 

  • Ha colaborado con su imagen en un amplio abanico de marcas, desde bebidas como Nescafé hasta automotrices como Mobil.
    • 

  • Ha invertido en el ambiente inmobiliario.
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Checo Pérez Sergio Pérez Fórmula Uno

               


