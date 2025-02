David Faitelson reveló que Sergio Ramos rechazó a otro equipo de la Liga MX

La llegada de Sergio Ramos al Monterrey ha causado gran revuelo en la Liga MX, pero recientemente se reveló que el defensor español también fue buscado por otro equipo del fútbol mexicano. Según el periodista David Faitelson, el exjugador del Real Madrid recibió ofertas de tres clubes: uno de Arabia Saudita, otro de Brasil y las Águilas del América.

El América intentó fichar a Sergio Ramos en dos ocasiones, primero en el mercado de verano y nuevamente en el mercado invernal, pero el campeón del mundo rechazó ambas propuestas. Durante su presentación oficial con Rayados, el experimentado zaguero explicó las razones que lo llevaron a elegir Monterrey por encima de otros equipos.

En sus primeras declaraciones como refuerzo de Rayados, Ramos destacó que los valores del club y su ambición deportiva fueron determinantes en su decisión.

"Reunía todos los requisitos que andaba buscando. El club y sus valores han sido clave. La ambición por querer crecer y mejorar me llamaban mucho la atención. La posibilidad de jugar varias competiciones también me atraía a nivel personal", señaló el español.

Además, Ramos dejó un mensaje que muchos interpretaron como un dardo al América, asegurando que su prioridad es sumar títulos con Monterrey y consolidar al equipo como uno de los más competitivos de la liga.

Durante su presentación oficial en el Estadio BBVA, el exjugador del Real Madrid y PSG reveló que necesitará al menos dos o tres semanas de preparación antes de poder debutar con el equipo.

"Me falta la parte de adaptación de campo con el grupo, conocer a los compañeros, conocer la idea y la mentalidad que tiene el míster para intentar adaptarme cuanto antes. No hay prisa, pero yo estoy deseando empezar esta aventura, debutar, pero obviamente necesito un trabajo previo de mínimo dos semanas o tres para entrar a la dinámica del grupo, competir y, una vez que entre, no salir", expresó Ramos.