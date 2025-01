David Faitelson mete al Bofo Bautista a su lista de 'Haters'

Después de la serie de declaraciones que se hicieron David Faitelson y el exfutbolista Adolfo Bautista, provocadas por el mensaje que el 'Bofo' le dedicó a Lionel Messi tras su gesto hacia la afición mexicana del América en el que presumió que Argentina tiene tres Copas del Mundo y México ninguna, el periodista de TUDN ingresó al retirado delantero a su lista de "Haters" (detractores).

En un video compartido en sus redes sociales, de una serie llamada "Los haters de Faitelson", David le dedicó más de dos minutos al campeón con las Chivas en el 2006:

"Hoy tenemos una respuesta para un jugador que en lo personal a mí me gustaba, sí, yo no admiro a muchos jugadores, no llegué a admirarlo, pero me gustaba, me parecía que un tipo comprometido, realmente extraño, raro, siempre en la cancha parecía un tanto, no lo sé, a veces un poco distraído, pero bueno, Adolfo el Bofa Bautista, exfigura de las Chivas, jugador de Tecos. Yo lo critiqué por el hecho de que tuvo un papel como nacionalista, como que hablaba nombre del país, que Messi ha ofendido a la nación por la seña que le hizo a los aficionados de la América", apuntó Faitelson.

¿Qué le dijo el Bofo Bautista a David Faitelson?

En redes sociales, este fue el mensaje que el Bofo Bautista le escribió a David Faitelson:

"Tu David Faitelson mercenario que andas de empresa como canguro no tienes credibilidad solo hablas puras pend…s traicionaste a José Ramón. Tu si necesitas un psicólogo por que ya no carbura tu cabezota".

Más sobre la respuesta de David Faitelson al Bofo Bautista

David Faitelson siguió con su respuesta al Bofo Bautista, en la que le dijo:

"Bien bofo, no hay ningún problema, la gente que arriesga algún tipo de comentario, de crítica, también sabe recibir críticas y comentarios. Mercenario no, no, yo no voy de dinero en dinero, gano bien porque soy un periodista importante, porque me he ganado un lugar, y sí puede ser que sea el que más gane, no lo sé, pero sí gano bien, como tú también ganaste en el futbol, no sé si tú alcanzaste esos niveles porque pues si hubieras alcanzado los máximos niveles de tu profesión, hubieses jugado en Europa, pero nunca estuviste para Europa, jugaste en Tecos, en Chivas, jugaste en el futbol mexicano en ese nivel y ganaste bien. Yo gano bien pero soy uno de los mejores, quizá del continente", mencionó el ex de TV Azteca y la cadena ESPN.

David Faitelson sobre su situación con José Ramón Fernández

En la publicación de X, el Bofo Bautista señaló que David Faitelson traicionó a José Ramón Fernández al dejar ESPN para ir a Televisa, sobre esto, el periodista dijo:

"Yo no siento que traicioné a nadie, quizá el traicionado fui yo, habría que analizarlo, depende quién cuenta la historia. Si se cuenta de aquel lado, si se cuenta de este lado, si la cuentan sus hijos, si la cuentan sus amigos, sus allegados, depende de cada quien. Yo en lo personal me sentí traicionado".

En su posteo, el Bofo aseguró que Faitelson necesita ir al psicólogo, a lo que David dijo y finalizó:

"Bueno sí, tengo uno en casa, mi esposa es psicóloga y ella me ayuda muchísimo, y sí, siempre es necesario un psicólogo para ver si carbura en efecto mi cabezota. Un abrazo Bofo, muy buen día".