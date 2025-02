David Faitelson explota contra los haters que atacan a su familia | VIDEO

El periodista de TUDN no tolerará comentarios respecto a la gente que aprecia y le rodea.

David Faitelson, periodista que ya está acostumbrado a estar en el ojo de la polémica, utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a todos aquellos "haters" que se meten con su familia en los comentarios de sus publicaciones o incluso en otras situaciones.

El periodista de TUDN empezó el video leyendo el comentario de un usuario, el cual calificó su periodismo como "provocador", frase en la que Faitelson no cayó y entiende que hay gente a la que no le gusta la manera en cómo se expresa, sin embargo, aprovechó para dejar en claro una situación que no piensa tolerar, meterse con su familia.

"A veces nos pasamos, ya cuando empiezas a meterte con algo que tiene que ver con mi hija o con alguna persona ya es excesivo, ¿no? (...) a mí me pueden decir lo que ustedes quieran, lo voy a soportar todo, tengo la piel bastante gruesa, pero meterse con la familia de uno, me parece que salimos de un contexto que no hay porqué pasar".

¿Se contradice? Usuarios le hacen saber un error a Faitelson

Los comentarios en la publicación se dividieron, mientras unos apoyaban lo dicho por David Faitelson, otros le recordaron aquella discusión que tuvo con Paco Gabriel de Anda en su estancia en "Futbol Picante".

Mientras conversaban, Gabriel de Anda interrumpió a Faitelson en un par de ocasiones, motivo por el que el ahora periodista de TUDN le cuestionó si "venía ebrio como su hermano", Juan Carlos Gabriel de Anda, provocando el enojo de Paco y una contestación que no llevó a nada más que a un corte comercial.

Ante los comentarios de usuarios recordándole lo que hizo, el polémico periodista no ha roto el silencio, mientras que sus "haters" lo acusan de contradecirse.