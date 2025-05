David Faitelson explota contra excompañero de ESPN tras eliminación del León

La eliminación de Club León del Mundial de Clubes de la FIFA desató miles de opiniones en redes sociales, una de las de mayor peso fue la de David Faitelson, quien mediante sus cuentas aplaudió la decisión del TAS de hacer valer los reglamentos.

El ahora comunicador de Televisa, aseguró que lo que ocurre en la Liga MX con varios grupos en una ilegalidad, aprovechando la oportunidad para burlarse del que aseguran que su compañía fue clave para la decisión.

En varias publicaciones, Faitelson rechazó las versiones de que su empresa mande en el TAS, logrando con ello la colocación del Club América en el duelo definitivo por el lugar vacante, reiterando qué son mentiras que también compró durante 40 años.

"Ya empiezo a leer a algunos tontitos sobre que la decisión del TAS estuvo influenciado por una campaña televisiva para llevar al América en lugar del León al Mundial de Clubes. Esa es una mentira rotunda. ¿Ahora resulta que Televisa manda en el TAS? No jodan. No tienen idea de lo que es el TAS. Dejen de comprar mentiras. Yo las compré durante casi 40 años. No es bueno ni para su salud ni para su dignidad…", escribió.

Las palabras de David Faitelson, desataron la respuesta de Marcelino Fernández del Castillo, quien respondió fuerte y estableció que su opinión es inválida por cobrar en la misma ventanilla.

"¿No pensar como tú es ser 'tontito'? ¿No eres tú un defensor de la libre expresión y pensamiento? Como tú mismo sostuviste tanto tiempo, no puedes opinar del América porque cobras en la misma ventanilla. El discurso que hoy criticas es el mismo que vendiste durante 40 años".

Luego de ese comentario, Faitelson respondió a su excompañero en la cadena estadounidense, restándole importancia a su comentario.

"Marcelino: ¿qué tiene que ver la libre expresión con decir cosas poco inteligentes? Y bueno, mira, si crees que yo no deba opinar del América porque no tengo credibilidad para hacerlo, pues es tú problema. Yo la verdad no pienso perder demasiado el tiempo con un reportero tan intrascendente como tú. Además, yo sé bien quién está detrás de ti. Saludos", sentenció David Faitelson.