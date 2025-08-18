David Faitelson enfrenta fuertes abucheos en el Supernova Strikers 2025 | Video

La presencia de David Faitelson en el Supernova Strikers 2025 se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. El periodista de TUDN apareció como conductor estelar de la función de box e influencers, pese a sus críticas previas hacia este tipo de espectáculos y hacia Alana Flores, a quien había cuestionado por su trayectoria en el boxeo.

Al momento de ser presentado por Carlos Aguilar “El Zar” como conductor coestelar, el Palacio de los Deportes respondió con un fuerte abucheo. La reacción del público reflejó el descontento hacia Faitelson, quien en redes sociales se ha definido como un “purista” del boxeo, insistiendo en que se necesita preparación y trayectoria antes de subirse al ring.

La reacción de Faitelson ante los abucheos

Aunque intentó mantener la calma, Faitelson no pudo evitar enfrentar el rechazo de la audiencia. Al tomar el micrófono, comentó: “No esperaba menos en el recibimiento, tranquilos”, intentando suavizar la situación. Sin embargo, cada vez que las cámaras lo enfocaban, el público replicaba con abucheos que se hicieron constantes y, en contraste, figuras como Slobo de La Cotorrisa recibieron mayores muestras de simpatía. Entre todos los analistas presentes, Faitelson fue el que menos conexión logró con los asistentes.

Alana Flores y el diálogo sobre el boxeo influencer

Antes del Supernova Strikers, Faitelson había abordado su postura en su programa Faitelson sin censura, donde reconoció que su crítica hacia la victoria de Alana Flores en La Velada del Año había sido demasiado rígida. Incluso ofreció una disculpa directa: “No, tienes toda la razón. El que empecé fui yo. Pero yo estoy acostumbrado a la polémica. Tú también, ¿no?”.

Durante la conversación, transmitida en vísperas del evento que se realizó el 17 de agosto en la Ciudad de México, se abordó la tensión entre el periodismo deportivo tradicional y el fenómeno del boxeo de creadores de contenido. Faitelson dejó claro que su crítica no era personal: “Me da mucho gusto platicar contigo, Alana. Lo primero que te quiero decir es que yo no tengo absolutamente nada contra, en este caso, creadores de contenido, streamers, influencers que quieran dedicarse a algo como el boxeo”.

Alana Flores respondió con su característica determinación: “No, si no, no estarías aquí”, consolidando su postura y dejando claro que el respeto hacia su trabajo en el ring se había ganado a pulso.